شيكابالا يكشف عن "بكاء محمد صلاح قبل مباراة أوروجواي"

كشف محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الزمالك، كواليس بكاء محمد صلاح نجم منتخب مصر قبل مباراة أوروجواي بكأس العالم.

محمد صلاح النادي : ليفربول شيكابالا النادي : الزمالك مصر

وقال شيكابالا في تصريحات لقناة إم بي سي مصر: "قبل مباراة مصر وأوروجواي الأولى بكأس العالم. محمد صلاح بكى في الحافلة بشدة وقتما عرف أنه لن يلعب للإصابة".

وأضاف "صلاح وقتها فكّر في مشوار التصفيات ودوره في صعود مصر وأنه لن يشارك في المباراة الأولى بعد كل ذلك".

شيكابالا أتبع "صلاح يركز دائما في الملعب ليصنع الفارق، إنه اللاعب الأهم في منظومة ليفربول وغيابه يؤثر عليهم بشكل كبير".

محمد صلاح غاب عن مصر أمام أوروجواي في افتتاح كأس العالم 2018، قبل أن يشارك أمام روسيا والسعودية، ويسجل في المباراتين رغم خسارة المنتخب.

وشاركت مصر في كأس العالم 2018 بعد غياب 28 عاما منذ مونديال إيطاليا 1990. بطولة تواجد شيكابالا بقائمة مصر للمشاركة فيها.