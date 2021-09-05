شيكابالا يوجه 5 رسائل.. إلى اتحاد الكرة وجماهير الأهلي ولـ نجله

وجه محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد نادي الزمالك، 5 رسائل إلى اتحاد الكرة، وجماهيري الأهلي والزمالك.

وطٌلب من شيكابالا توجيه رسائل لعدة جهات خلال ظهوره عبر قناة إم بي سي مصر.

وكانت كالتالي:

اتحاد الكرة؟ "رئيس الاتحاد قال أنني لم أتجاوز في حقه فلماذا يتم إيقافي؟ أريد أن يرى الموضوع بعين الأب، لا يوجد شيء في اللائحة بهذه العقوبة".

جمهور الأهلي؟ "ليس لديّ أي مشكلة شخصية مع أحد، إذا لم يتم ذكري أو عائلتي بسوء فلن أفعل أي شيء. أشكر الجماهير المحترمة التي تقابلني في الشوارع وأتمنى أن تنتهي ظاهرة العنصرية".

انتخابات الزمالك؟ "أتمنى أن من سيحاول دخول الانتخابات يكون هدفه مساعدة النادي لمنحه الاستقرار وحل المشاكل، وهذا سيساعدنا على الفوز بالبطولات، مثلما حدث مع اللجنة الأخيرة التي حلت جزء كبير من المشاكل".

جمهور الزمالك؟ "لو تحدثت عنهم لـ100 عام لن يكفيهم, حبهم لي شيء كبير جدا وأريد أن أشكرهم، وأتمنى أن أستمر في إسعادهم لأنهم يستحقون ذلك".

ابني؟ "سيشجع الزمالك دون شك، وأتمنى أن يكمل المسيرة. لديه بداية موهبة ويلعب بكلتا القدمين".