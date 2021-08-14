توخيل: تشالوباه استحق أن يعيش يوما مثاليا.. وهذا تأثير لوكاكو على فيرنر

السبت، 14 أغسطس 2021 - 19:02

كتب : محمود ضياء

ميسون ماونت تريفوه شالوباه تشيلسي

أوضح الألماني توماس توخيل المدير الفني لنادي تشيلسي أن وجود لوكاكو سيضيف الكثير لخط هجومه بشكل عام وتيمو فيرنر بشكل خاص مشيرا إلى أن الشاب تريفوه تشالوباه يستحق اليوم المثالي الذي يعيشه.

تشيلسي فاز على كريستال بالاس بثلاثة أهداف دون رد ضمن مباريات الأسبوع الأول من الدوري الإنجليزي الممتاز. (طالع التفاصيل)

وقال توماس توخيل في تصريحات لشبكة "سكاي سبورت" الإخبارية: "لقد أتينا من مباراة يوم الأربعاء قدمنا فيها جهدا بدنيا كبيرا، لقد كان الجو حارا للغاية اليوم بعد رحلة سفر طويلة وأردنا الفوز وقدمنا أداء جيد. لقد قدم اللاعبون الكثير من الجهد مع الكرة وبدونها وتمكننا من التحكم في المباراة. لقد بدنا بحدة قدر الإمكان ووصلنا إلى ما يقرب من 100٪ لليوم، متعبون للغاية الآن وهذا ما يجب أن نشعر به".

تشيلسي فاز بالسوبر الأوروبي على حساب فياريال الإسباني الأربعاء الماضي بركلات الترجيح. (طالع التفاصيل)

Chelsea press conference live: Thomas Tuchel on Crystal Palace win and Trevoh Chalobah – Lull News

وأضاف عن تشالوباه "لقد حصل على الثناء وهو يستحق ذلك، لعب ضد أرسنال وتوتنهام في الوديات ثم 120 دقيقة الأربعاء أمام فياريال ثم 90 دقيقة اليوم. إنه يوم مثالي بالنسبة له".

تشالوباه لعب مباراته الأولى مع تشيلسي في الدوري اليوم وسجل الهدف الثالث للبلوز من تسديدة بعيدة.

وعن إشراك اللاعبين الشباب، قال: "لن نتوقف عن فعل ذلك أبدا، يلعب شالوباه جنبا إلى جنب مع ريس جيمس ميسون ماونت. هذا ما يجب ان يحدث وهذا ما نحبه ويحبه الجميع في كرة القدم، المزيج بين اللاعبين الكبار من الخارج مع لاعبي الأكاديمية".

وتابع عن التعاقد مع روميلو لوكاكو "لا توجد مشكلة في إضافة لوكاكو إلى أي فريق في العالم، سيخرج من العزل الطبي الاثنين المقبل لذلك أمام أسبوع كامل للتحضير لمباراة أرسنال ويجب أن يكون على أرض الملعب".

لوكاكو انضم لصفوف تشيلسي قادما من إنتر ميلان في صفقة كلفت خزائن البلوز 115 مليون يورو. (طالع التفاصيل)

وواصل "لديه شخصية كبيرة ولياقة بدنية وخبرة في الدوريات الكبرى مع أندية مختلفة. يستطيع تحمل المسئولية والتسجيل، إنه معجب كثيرا بتشيلسي وقاتل كثيرا للوجود هنا وكان سعيدا بالعودة لإتمام مهمة غير مكتملة".

وأتم "أعتقد أن لوكاكو سيساعد تيمو فيرنر كثيرا، سيكون لدنيا أيضا كاي هافرتز وكريستيان بوليسيتش وهذا سيعطينا الكثير من الاختلافات. يمكننا أن نلعب بمهاجمين اثنين أو ثلاثة لاعبين في الخط الأمامي".

تشيلسي يخرج لمواجهة أرسنال الأحد 22 أغسطس على ملعب الإمارات ضمن مباريات الأسبوع الثاني للدوري الإنجليزي الممتاز.

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