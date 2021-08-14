تشيلسي يفتتح موسمه بثلاثية ضد فييرا.. وانتصارات لـ برايتون وواتفورد وإيفرتون

افتتح تشيلسي موسمه في البريميرليج بانتصار على ضيفه كريستال بالاس بثلاثة أهداف دون رد ضمن مباريات الأسبوع الأول من الدوري الإنجليزي الممتاز.

كريستال بالاس بمدربه الجديد باتريك فييرا حاول إغلاق المساحات على تشيلسي منذ البداية ولكن أسلوب البلوز في الضغط العكسي وخلق زيادة عددية على الأطراف.

وسط تكتل كريستال بالاس الدفاعي جاء الحل من الكرات الثابتة عن طريق ماركوس ألونسو مع الدقيقة 27 من ركلة حرة مباشرة سكنت شباك جوايتا.

تقدم ضاعفه كريستيان بوليسيتش مع الدقيقة 40 بعد عرضية من ميسون ماونت أبعدها جوايتا لترتد للجناح الأميركي يسكنها الشباك وينتهي الشوط الأول بهذه النتيجة.

تشيلسي واصل سيطرته على مجريات المباراة في الشوط الثاني ليسجل تريفوه شالوباه الهدف الثالث من تسديدة بعيدة المدى مع الدقيقة 58.

هدأ نسق المباراة بعدها مع محاولات على استحياء من كريستال بالاس لتنتهي المباراة بانتصار تشيلسي في أول مبارياته في الدوري بعد الفوز بالسوبر الأوروبي على حساب فياريال بركلات الترجيح الأربعاء الماضي.

وفي نفس الجولة، فاز واتفورد على أستون فيلا بثلاثة أهداف مقابل هدفين. سجل للصاعد حديثا كلا من إيمانويل دينيس وكوتشو هيرنانديز وإسماعيل سار بينما سجل جون مكجين هدفا للفيلانز، قبل أن يضيف داني إنجز الثاني قبل نهاية المباراة.

وقلب إيفرتون تأخره أمام ساوثامبتون بهدف نظيف لفوز بثلاثة أهداف، تقدم الوافد الجديد آدم أرمسترونج للقديسين قبل أن يتعادل ريتشارلسون للتوفيز ويسجل دوكوريه وكالفرت لوين الهدفين الثاني والثالث.

وانتصر برايتون على مضيفه بيرنلي بهدفين مقابل هدف واحد، تقدم المدافع تاركوفسكي مبكرا لأصحاب الأرض قبل أن يرد برايتون بهدفين في الشوط الثاني عن طريق ألكسيس ماك اليستر ونيل موباي.

وقاد جيمي فاردي ليستر سيتي لفوز هام بهدف واحد على ولفرهامبتون بعد تسديدة قوية مفاجئة من عرضية لريكاردو بيريرا.

وتستكمل مباريات الجولة اليوم بمواجهة بين ليفربول ونورويتش سيتي على أن تقام مباراتي نيوكاسل يونايتد وويست هام، وتوتنهام ومانشستر سيتي غدا.