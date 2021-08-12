انظروا من عاد.. لوكاكو ينضم إلى تشيلسي

الخميس، 12 أغسطس 2021 - 19:12

كتب : رامي جمال

روميلو لوكاكو - تشيلسي

تحت عنوان "انظروا من عاد" أعلن تشيلسي ضمه لمهاجمه السابق روميلو لوكاكو قادما من صفوف إنتر ميلان رسميا.

وأشار تشيلسي عبر موقعه الرسمي إلى أن المهاجم البلجيكي وقع على عقد يربطه بالنادي لخمس سنوات مقبلة.

ولم يشر تشيلسي لقيمة الصفقة وإن كانت تقدر بـ115 مليون يورو وفقا للتقارير الصحفية.

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وكان لوكاكو لاعبا في صفوف تشيلسي بين عامي 2011 و2014 وتخلل ذلك إعارتين لوست بروميتش وإيفرتون قبل أن ينضم لصفوف التوفيز نهائيا ومنه إلى مانشستر يونايتد ثم إنتر ميلان.

وقال لوكاكو: "أنا سعيد بالعودة إلى ذلك النادي المدهش، لقد كانت رحلة طويلة لي، لقد أتيت إلى هنا كطفل يريد التعلم والآن أعود بخبرات كثيرة وأكثر نضجا".

وواصل "العلاقة التي أمتلكها مع هذا النادي تعني الكثير لي، فكما تعلمون لقد شجعت تشيلسي وأنا طفل والآن أعود وأحاول الفوز بالألقاب، إنه شعور مدهش".

وتابع "الطريقة التي يسير بها النادي تناسب طموحاتي خاصة بعد الفوز بلقب الدوري الإيطالي، أعتقد أن الفرصة جاءت في وقت مناسب لي وأتمنى أن ننجح سويا".

وأكمل "منذ أن غادرت تشيلسي كنت في رحلة طويلة بها الكثير من لحظات الصعود والهبوط، لكن هذه الخبرات جعلتني أقوى وأحاول الآن مساعدة الفريق للفوز بالبطولات ولا أطيق الانتظار من أجل البدء وتحقيق الكثير من النجاح".

وللمصادفة فإن لوكاكو بذلك حطم رقم بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد الذي كان أغلى من رحل عن الدوري الإيطالي وأغلى من انضم للدوري الإنجليزي في عام 2016 مقابل 105 مليون يورو.

لوكاكو تشيلسي إنتر ميلان
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