سلاح فياريال يسقط أمام كيبا.. تشيلسي يتوج بالسوبر الأوروبي

راهن فياريال على قدراته الجيدة في ركلات الترجيح مثلما فعل في نهائي الدوري الأوروبي ضد مانشستر يونايتد لكنه تلك المرة سقط أمام جدار كيبا.

وتوج تشيلسي بلقب السوبر الأوروبي للمرة الثانية في تاريخه بعد الفوز على فياريال بركلات الترجيح بنتيجة 6-5 بعد التعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وأقيمت المباراة في ملعب ويندسور بارك في أيرلندا الشمالية يوم الأربعاء.

افتتح تشيلسي أهداف المباراة عن طريق حكيم زياش في الدقيقة 27.

وأدرك جيرارد مورينو التعادل لفياريال في الدقيقة 73.

وعوض تشيلسي بذلك خسارته في آخر ثلاث مباريات خاضها في السوبر الأوروبي أعوام 2012 و2013 و2019.

فيما فشل فياريال في الظفر بلقبه الأوروبي الثاني تاريخيا بعد الدوري الأوروبي الذي حققه على حساب مانشستر يونايتد في شهر مايو الماضي.

هدف وإصابة

بدأ اللقاء بسيطرة على الكرة من قبل لاعبي تشيلسي وتكتل دفاعي متوقع من فيارال.

وجاء التهديد الأول في الدقيقة السادسة بتسديدة من تيمو فيرنر لكن حارس فياريال سيرجيو أسينخو تصدى له.

وتلاها تسديدة أخرى من نجولو كانتي لكن حارس فياريال تصدى بثبات.

ووصل الاستحواذ في الربع ساعة الأولى من اللقاء لـ80% لصالح تشيلسي مقابل 20% لفياريال.

وفي الدقيقة 26 أرسل هافيرتز عرضية زاحفة من الناحية اليسرى قابلها زياش بتسديدة يسارية في الشباك ليعلن عن الهدف الأول لتشيلسي.

وكاد بولاي ديا يدرك التعادل سريعا جدا لفياريال في الدقيقة 33 لكن إدوارد ميندي تصدى لتسديدته وأبعدها عن مرماه.

وفي الدقيقة 42 سقط زياش متأثرا بإصابة في الكتف واضطر للخروج مستبدلا وشارك كريستيان بوليسيتش بدلا منه.

ومع قدوم الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل من الضائع أطلق ألبرتو مورينو تسديدة قوية بيسراه على الطائر لكن الكرة ارتطمت في العارضة وسقطت على خط المرمى وذهبت بعيدا لتضيع فرصة التعادل المحقق على فياريال.

عودة فياريال

بدأ الشوط الثاني بضغط من تشيلسي وأطلق هافيرتز تسديدة يسارية قوية ارتطمت في الشباك من الخارج.

وفي الدقيقة 52 أخطأ إدوارد ميندي حارس تشيلسي في تمرير ركلة مرمى وقطع جيرارد مورينو الكرة وسدد بيسراه لكن القائم الأيمن تعاطف مع تشيلسي وتصدى للكرة.

واصل فياريال ضغطه وفي الدقيقة 68 سدد بيرفيس إستوبينان كرة قوية من داخل منطقة الجزاء تصدى لها ميندي ومرت.

وفي الدقيقة 73 تبادل جيرارد مورينو الكرة سريعا مع بولاي ديا وسدد من داخل منطقة الجزاء ليدرك التعادل لفياريال.

وهدأت المباراة قليلا بعد هدف تعادل فياريال وغابت الفرص الخطيرة.

واحتسب الحكم أربع دقائق وقت بدل من الضائع وفي الثواني الأخيرة منه أطلق ماركوس ألونسو قذيفة يسارية ارتطمت في الشباك من الخارج لتضيع فرصة هدف قاتل على تشليسي.

الأشواط الإضافية

جاء الشوط الأول هادئا في أغلب أحداثه ولكاد بوليسيت في الدقيقة 99 يسجل هدفا ثانيا إثر ارتباك داخل منطقة جزاء فياريال لكن تسديدته مرت بجوار المرمى بقليل.

وطلب سيزار أزبليكويتا الحصول على ركلة جزاء بعد التدخل عليه لكن الحكم لم يحتسب أي شيء.

وكاد ماسون ماونت يسجل هدفا ثانيا لكن تسديدته من على حدود منطقة الجزاء تألق أمامها سيرجيو أسينخو وحولها لركلة ركنية.

ومثل الشوط الإضافي جاء نظيره الثاني هادئا في أغلب أحداثه وغابت الفرص الخطيرة ووضح جليا رغبة فياريال في اللجوء لركلات الترجيح.

واستعدادا لركلات الترجيح شارك كيبا حارس تشيلسي بدلا من إدوارد ميندي في الدقيقة 119.

ولم يحدث جديد لينتهي الشوطين الإضافيين بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

ركلات الترجيح

وفي ركلات الترجيح لجأ الفريقان إلى ركلة وركلة بعد التعادل 4-4 وانتصر تشيلسي في النهاية بنتيجة 6-5.

وتألق كيبا وتصدى لركلتين من عيسى ماندي وراؤول ألبيول.

وأهدر من تشيلسي كاي هافيرتز فقط.