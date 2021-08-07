مباشر مصر في طوكيو - نهاية المحاولة الأولى لسيدات الجمباز الإيقاعي

السبت، 07 أغسطس 2021 - 03:13

كتب : FilGoal

جمباز إيقاعي

تقام منافسات أولمبياد طوكيو 2020 في اليوم قبل الأخير وبمشاركة مصرية في أكثر من لعبة.

جدول مصر في الأولمبياد كالآتي:

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جمباز إيقاعي

3:00 فجرا - منافسات الفرق محاولة أولى

أنهى منتخب مصر للجمباز الإيقاعي المحاولة الأولى (اللعب بالكرة) بالحصول على تقييم 36.300 في المركز 11 من أصل 14 مشاركين

انطلاق المنافسات

يتنافس 14 فريقا على التأهل للنهائي إذ يتأهل أول 8 منتخبات

4:30 فجرا - منافسات الفرق المحاولة الثانية

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الكاراتيه

7:00 صباحا - فريال أشرف - دور المجموعات

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خماسي حديث

7:00 صباحا - منافسات السباحة - أحمد الجندي وأحمد أشرف

10:15 صباحا - منافسات الفروسية - أحمد الجندي وأحمد أشرف

12:30 ظهرا - منافسات الجري والرماية - أحمد الجندي وأحمد أشرف

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سباحة توقيعية

12:30 ظهرا - منافسات اليوم الأخير - فرق

طوكيو 2020 مصر أولمبياد طوكيو
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