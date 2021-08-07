فضية تااااريخية لـ مصر.. أحمد الجندي يصنع المجد في الخماسي الحديث

السبت، 07 أغسطس 2021 - 12:53

كتب : أحمد العريان

أحمد الجندي يحتفل بفضية أولمبياد طوكيو 2020 في الخماسي الحديث

أخيرا وبعد طول انتظار، عانقت مصر الفضة وحصلت على ميدالية فضية لـ أحمد الجندي في رياضة الخماسي الحديث.

حصد أحمد الجندي ميدالية فضية لـ مصر في رياضة الخماسي الحديث، بعد احتلاله المركز الثاني في الترتيب العام برصيد 1477 نقطة.

الجندي حصد 208 نقطة في رياضة السلاح قبل يومين، قبل أن تٌستكمل باقي الرياضات اليوم.

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واليوم، حصل الجندي على 316 نقطة في السباحة، ثم على 284 نقطة في رياضة الفروسية.

وفي رياضة الجري+الرماية بالليزر، حصل الجندي على 668 نقطة متفوقا على نفسه، ليرتقي إلى المركز الثاني في إنجاز تااااريخي.

الميدالية رفعت رصيد مصر إلى إلى 38 ميدالية متنوعة في تاريخ الأولمبياد.

وتعد الفضية هي الـ11 الفضية لمصر، بجانب 7 ذهبيات، و19 برونزية.

وأصبحت رياضة الخماسي الحديث هي الرياضة الثامنة تاريخيا التي تحصد فيها مصر ميداليات تاريخيا.

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