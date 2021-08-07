أولمبياد طوكيو – سيدات مصر يودعن منافسات الجمباز الإيقاعي

ودع منتخب سيدات مصر، منافسات الجمباز الإيقاعي للفرق من الدور التمهيدي.

وحصل منتخب مصر على تقييم عام 69.350 نقطة، ليحلوا بالمركز الـ13.

ويتأهل أول 8 منتخبات فقط إلى النهائي من أصل 14 منتخبا يخوضون المنافسات.

منتخب مصر حصل على تقييم 36.600 في المحاولة الأولى، وحلوا بالمركز الـ11.

وفي المحاولة الثانية، حصلوا على تقييم 33.050، وتراجعوا إلى المركز الـ13 برصيد 69.350 نقطة إجمالا.

وتعد المشاركة هي الأولى تاريخيا لمصر في تلك اللعبة بالأولمبياد.