أولمبياد طوكيو 2020 - الميدالية المصرية الخامسة.. فريال أشرف تتأهل لنصف نهائي الكاراتيه

ضمنت مصر الميدالية الخامسة في أولمبياد طوكيو 2020 بعد تأهل فريال أشرف للدور نصف النهائي من منافسات الكاراتيه لوزن أكثر من 61 كجم.

وبذلك ستحصل فريال على الميدالية البرونزية في حال خسارتها في الدور نصف النهائي، وإذا فازت تتأهل للنهائي لتلعب على الميدالية الذهبية.

وستلعب فريال ضد صوفيا بيرلوتسيفا الكازاخية وصيفة المجموعة الأولى في تمام الساعة 12:20 مساء السبت.

بعد فوزها في مباراتين وخسارتها مرة من إجمالي 4 مباريات تصدرت فريال ترتيب المجموعة الثانية وتبعتها الصينية لي جونج.

وفريال هي خامس رياضي مصري يحقق ميدالية برونزية في أولمبياد طوكيو 2020.

سبقتها هداية ملاك في التايكوندو وزن أقل من 67 كجم.

وسيف عيسى في التايكوندو وزن أقل من 80 كجم.

ومحمد إبراهيم السيد "كيشو" في المصارعة الرومانية وزن 67 كجم.

وجيانا لطفي في الكاراتيه وزن أقل من 61 كجم.

وبذلك تعادل مصر رقمها القياسي في عدد الميداليات خلال دورة أولمبية واحدة.

حققت 5 ميداليات في برلين 36 ولندن 48 وأثينا 2004 وطوكيو 2020.