فريال أشرف فوق السحاب.. أول رياضية مصرية تفوز بالذهبية في الأولمبياد

أصبحت فريال أشرف أول سيدة رياضية مصرية تفوز بالميدالية الذهبية في تاريخ الألعاب الأولمبية بعدما هزمت إرينا زارتسكا المنتمية لأذربيجان بنتيجة 2-صفر اليوم السبت في نهائي الكاراتيه كوميتي (تصارع اليدين) لوزن أكثر من 61 كيلوجراما.

جاءت المباراة حذرة وظل التعادل قائما بنتيجة صفر-صفر في أول دقيقتين و20 ثانية، قبل أن تتقدم فريال (22 عاما) بنقطة.

ثم عززت الصيدلانية فريال تقدمها لتصبح النتيجة 2-صفر قبل أن تنتهي المباراة وتتوج البطلة المصرية بالميدالية الذهبية.

وبذلك حققت فريال أشرف أول ميدالية ذهبية لمصر في دورة طوكيو 2020، بعدما حصد الفراعنة 4 ميداليات برونزية وميدالية فضية من نصيب أحمد الجندي لاعب الخماسي الحديث.

🚨عاجــل فريال عبد العزيز تسطر اسمها بأحرف من ذهب وتهدي مصر أول ميدالية من المعدن النفيس في "طوكيو 2020" 👏🥇🇪🇬#طوكيو2020 | #أولمبياد_طوكيو#Tokyo2020 | #TokyoOlympics pic.twitter.com/1M2THe63Lc — beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 7, 2021

والميدالية هي الذهبية الأولى لمصر في الألعاب الأولمبية منذ تتويج كرم جابر في المصارعة الرومانية في أثينا 2004.

وفازت فريال في الدور الأول على الصينية لي جونج والسويسرية إلينا كيريتشي وتعادلت مع الجزائرية لمياء معطوب وخسرت ضد الإيرانية حميدة أباسالي.

وبعدما تصدرت مجموعتها واجهت الكازاخية صوفيا بيرولتسيفا بنتيجة 5-4 في الدور نصف النهائي.

قبل أن تُسقط إرينا زارتسكا، بطلة العالم في مدريد 2018، في النهائي.