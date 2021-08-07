انتهت مصر في طوكيو - الذهب للذهب.. يووووووم تااااااريخي

السبت، 07 أغسطس 2021 - 03:13

كتب : FilGoal

فريال أشرف تتوج بذهبية الكاراتيه في طوكيو 2020

تقام منافسات أولمبياد طوكيو 2020 في اليوم قبل الأخير وبمشاركة مصرية في أكثر من لعبة.

جدول مصر في الأولمبياد كالآتي:

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الكاراتيه

فريال أشرف

فريال تعانق الذهب بالفوز في النهائي وتصبح أول سيدة مصرية تتوج بذهبية في الأولمبياد

تأهلت فريال إلى نصف النهائي بالفوز في 3 مباريات من الأربعة

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خماسي حديث

12:30 ظهرا - منافسات الجري والرماية - أحمد الجندي وأحمد أشرف

أحمد الجندي يصنع المجد ويحصد الفضية

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جمباز إيقاعي

ودعت سيدات مصر في المركز الـ 13 بعد الحصول على تقييم عام 69.350 نقطة.

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سباحة توقيعية

احتل فريق سباحة التوقيعية المركز الثامن من أصل 10 متنافسين.

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