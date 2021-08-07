انتهت مصر في طوكيو - الذهب للذهب.. يووووووم تااااااريخي
السبت، 07 أغسطس 2021 - 03:13
كتب : FilGoal
تقام منافسات أولمبياد طوكيو 2020 في اليوم قبل الأخير وبمشاركة مصرية في أكثر من لعبة.
جدول مصر في الأولمبياد كالآتي:
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الكاراتيه
فريال أشرف
فريال تعانق الذهب بالفوز في النهائي وتصبح أول سيدة مصرية تتوج بذهبية في الأولمبياد
تأهلت فريال إلى نصف النهائي بالفوز في 3 مباريات من الأربعة
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خماسي حديث
12:30 ظهرا - منافسات الجري والرماية - أحمد الجندي وأحمد أشرف
أحمد الجندي يصنع المجد ويحصد الفضية
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جمباز إيقاعي
ودعت سيدات مصر في المركز الـ 13 بعد الحصول على تقييم عام 69.350 نقطة.
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سباحة توقيعية
احتل فريق سباحة التوقيعية المركز الثامن من أصل 10 متنافسين.