فودين أفضل لاعب شاب في الدوري الإنجليزي موسم 2020-21

السبت، 05 يونيو 2021 - 15:19

كتب : FilGoal

فيل فودين

تتواصل هيمنة مانشستر سيتي على جوائز الأفضل في الموسم الحالي بالدوري الإنجليزي.

فيل فودين يفوز بجائزة أفضل لاعب شاب تحت 23 عاما في الدوري الإنجليزي موسم 2020-2021.

وتفوق فودين على: ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد وماسون ماونت لاعب تشيلسي ودومنيك كالفيرت لوين مهاجم إيفرتون.

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وكذلك الحارس إيلان ميلييه من ليدز يونايتد وبوكايو ساكا لاعب أرسنال وديكلان رايس لاعب وست هام يونايتد.

الجناح الإنجليزي البالغ 21 عاما خاض 28 مباراة الموسم الجاري سجل 9 أهداف وصنع 5.

موقع الدوري الإنجليزي أشار إلى تألق اللاعب في مواجهة ليفربول والتي انتهت بفوز سيتي 4-1، إذ صنع هدفا وسجل آخر.

وأصبح فودين ثالث لاعب يحصد الجائزة في آخر 4 سنوات من سيتي، بعد الألماني ليروي ساني والإنجليزي رحيم سترلينج، فيما فاز مواطنه ترنت ألكسندر أرنولد لاعب ليفربول الموسم الماضي.

سيطرة سيتي تأتي بفوز بيب جوارديولا بجائزة أفضل مدرب، وروبن دياز بجائزة أفضل لاعب، فيما فاز ليام ديلاب بجائزة أفضل لاعب في دوري الشباب.

وحاز الأرجنتيني إريك لاميلا جناح توتنام على جائزة أفضل هدف في الموسم. (طالع التفاصيل)

فيل فودين مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي
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