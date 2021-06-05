"رابونا" لاميلا تحسم جائزة أفضل هدف في الدوري الإنجليزي 2020-21
السبت، 05 يونيو 2021 - 14:10
كتب : FilGoal
توج هدف الأرجنتيني إريك لاميلا لاعب توتنام بجائزة أفضل هدف في الدوري الإنجليزي موسم 2020-2021.
إيريك لاميلا
النادي : توتنام هوتسبر
لاعب وسط توتنام سجل هدفا في التعادل مع أرسنال على طريقة "رابونا" ليحصد الجائزة متفوقا على 8 أهداف.
وتفوق الأرجنتيني على 8 أهداف أخرى من بينها هدف محمد صلاح في شباك وست هام في شهر يناير الماضي.
الأرجنتيني البالغ 29 عاما شارك أمام الجنزر كبديل وسجل هدفا، هو الوحيد له الدوري الإنجليزي الموسم الحالي في 23 مباراة خاضها بمعدل 703 دقيقة.
Utterly sensational 🤯@ErikLamela’s audacious rabona goal is your 2020/21 @BudFootball Goal of the Season 🔥#PLAwards pic.twitter.com/1NU4jzF70L— Premier League (@premierleague) June 5, 2021
وحصد بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي جائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي لموسم 2020-2021. (طالع التفاصيل)
وكان روبن دياز مدافع سيتي قد حصد جائزة أفضل لاعب في الدوري. (
واستمرت سيطرة سيتي على الجوائز إذ حصد ليام ديلاب جائزة أفضل لاعب في دوري الإنجليزي للشباب.