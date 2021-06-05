"رابونا" لاميلا تحسم جائزة أفضل هدف في الدوري الإنجليزي 2020-21

توج هدف الأرجنتيني إريك لاميلا لاعب توتنام بجائزة أفضل هدف في الدوري الإنجليزي موسم 2020-2021.

لاعب وسط توتنام سجل هدفا في التعادل مع أرسنال على طريقة "رابونا" ليحصد الجائزة متفوقا على 8 أهداف.

وتفوق الأرجنتيني على 8 أهداف أخرى من بينها هدف محمد صلاح في شباك وست هام في شهر يناير الماضي.

الأرجنتيني البالغ 29 عاما شارك أمام الجنزر كبديل وسجل هدفا، هو الوحيد له الدوري الإنجليزي الموسم الحالي في 23 مباراة خاضها بمعدل 703 دقيقة.

وحصد بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي جائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي لموسم 2020-2021. (طالع التفاصيل)

وكان روبن دياز مدافع سيتي قد حصد جائزة أفضل لاعب في الدوري. (

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واستمرت سيطرة سيتي على الجوائز إذ حصد ليام ديلاب جائزة أفضل لاعب في دوري الإنجليزي للشباب.