متفوقا على صلاح.. دياز أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لموسم 2020-21

السبت، 05 يونيو 2021 - 12:23

كتب : FilGoal

روبن دياز - مانشستر سيتي

حصد البرتغالي رون دياز مدافع مانشستر سيتي جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لموسم 2020-2021.

وتفوق دياز على محمد صلاح وكيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي، وبرونو فرنانديز لاعب مانشستر يونايتد، وجاك جريليش قائد أستون فيلا، وهاري كين مهاجم توتنام، وماسون ماونت لاعب تشيلسي وتوماش سوتشيك لاعب وست هام يونايتد للحصول على جائزة هذا الموسم.

وحافظ مانشستر سيتي على الجائزة بعدما حصدها كيفين دي بروين الموسم الماضي.

أخبار متعلقة
مع ميسي ورونالدو.. صلاح في فريق الموسم لـ "فيفا 21" صلاح في التشكيل المثالي من رابطة اللاعبين المحترفين لموسم 2020-21 متفوقا على 6 أهداف لـ صلاح.. هدف أليسون يتوج بجائزة الأجمل لليفربول في الموسم بدون صلاح.. سداسي يتنافس على جائزة رابطة اللاعبين لأفضل لاعب بالدوري الإنجليزي

وانضم دياز قادما من بنفيكا البرتغالي لتعزيز دفاع سيتي وساهم اللاعب البالغ 23 عاما في حصد كتيبة بيب جوارديولا للقب.

وخرج الفريق بشباك نظيفة في 15 مباراة بقيادة دياز، وفاز في 23 من أصل 32 مباراة خاضها، كما ساعد في تأهل الفريق لنهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة بتاريخه والفوز بكأس الرابطة الإنجليزية.

وأصبح دياز ثاني لاعب برتغالي يحصد الجائزة بعد كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد في موسم 2006-07.

فيما صار رابع مدافع يحقق الجائزة بعد نيمانيا فيديتش لاعب مانشستر يونايتد، وفينسنت كومباني لاعب سيتي وفيرجيل فان دايك مدافع ليفربول.

وتفوق دياز على منافسيه في تصويت قادة الدوري الـ 20 بالإضافة إلى مجموعة من خبراء الكرة الإنجليزية والجماهير.

روبن دياز مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
أخر الأخبار
خبر في الجول – الزمالك ينتظر عودة ساسي للاستفسار منه عن توقيعه لناد آخر.. وموقف عرض الريان 26 دقيقة | ميركاتو
رامي شعبان: النني مهم لـ أرسنال وأتمنى بقاء صلاح في ليفربول.. وإبراهيموفيتش يسألني عن ميدو 31 دقيقة | الدوري الإنجليزي
متفوقا على صلاح.. دياز أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لموسم 2020-21 58 دقيقة | الدوري الإنجليزي
عواد: شكرا شيكابالا وجنش.. ودخول حارس على المنتخب الأولمبي "ظلم" ساعة | الدوري المصري
كاسيميرو: الكل يعرف موقفنا من كوبا أمريكا.. نحن معا ساعة | أمريكا
إيقاف حكمي فيديو أوروجواي وباراجواي بسبب "أخطاء جسيمة في ممارسة وظائفهم" ساعة | تصفيات كأس العالم
البرازيل تعبر الإكوادور بثنائية وتكرر ما حدث في تصفيات كأس العالم 1970 ساعة | تصفيات كأس العالم
هاني سعيد: علاقة بيراميدز مع الأهلي "ليست سلبية".. ونود إثبات أن هزيمتي الرجاء أمر غير طبيعي 2 ساعة | الكونفدرالية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي إفريقيا لكرة السلة - الزمالك (76) - (63) الاتحاد المنستيري.. أبطال إفريقيا 2 عبد الحفيظ لـ في الجول: كاف أبلغ الأهلي بتغيير موعد مباراتي الترجي 3 تأجيل مباراة الأهلي وإنبي في كأس مصر 4 انتهت حسم دوري الطائرة - الأهلي (25)-(22) الزمالك.. الأحمر يتوج باللقب
قد ينال إعجابك