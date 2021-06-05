معادلا فينجر ومورينيو.. جوارديولا أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي موسم 2020-21

حصد بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي جائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي لموسم 2020-2021.

وقاد الإسباني سيتي للفوز بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الثالثة في آخر 4 مواسم.

وتفوق بيب على كل من، مارسيلو بييلسا مدرب ليدز يونايتد وديفيد مويس مدرب وست هام وبراندن رودجرز مدرب ليستر سيتي وأولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد.

ويعد ذلك اللقب الثالث للإسباني على مستوى المدربين بعدما حصدها سابقا موسمي 2017-18 و2018-19.

🥇 Records broken and another #PL title claimed 🏆 Congratulations to Pep Guardiola, your 2020/21 @BarclaysFooty Manager of the Season#PLAwards pic.twitter.com/XWplFWvvZi — Premier League (@premierleague) June 5, 2021

وأصبح سيتي تحت قيادة بيب أول فريق يحقق لقب الدوري الإنجليزي على الإطلاق بعدما احتل المركز الثامن خلال فترة أعياد الميلاد.

وقاد 15 انتصارا متتاليا لسيتي في الدوري كتيبة الإسباني لاستعادة اللقب من يد ليفربول.

وعادل جوارديولا كل من أرسين فينجر وجوزيه مورينيو في حصد الجائزة 3 مرات، فيما يظل السير أليكس فيرجسون الأكثر تتويجا بها برصيد 11 مرة.

وكان روبن دياز مدافع سيتي قد حصد جائزة أفضل لاعب في الدوري. (طالع التفاصيل)

واستمرت سيطرة سيتي على الجوائز إذ حصد ليام ديلاب جائزة أفضل لاعب في دوري الإنجليزي للشباب.