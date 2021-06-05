معادلا فينجر ومورينيو.. جوارديولا أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي موسم 2020-21

السبت، 05 يونيو 2021 - 13:51

كتب : FilGoal

بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي

حصد بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي جائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي لموسم 2020-2021.

وقاد الإسباني سيتي للفوز بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الثالثة في آخر 4 مواسم.

وتفوق بيب على كل من، مارسيلو بييلسا مدرب ليدز يونايتد وديفيد مويس مدرب وست هام وبراندن رودجرز مدرب ليستر سيتي وأولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد.

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ويعد ذلك اللقب الثالث للإسباني على مستوى المدربين بعدما حصدها سابقا موسمي 2017-18 و2018-19.

وأصبح سيتي تحت قيادة بيب أول فريق يحقق لقب الدوري الإنجليزي على الإطلاق بعدما احتل المركز الثامن خلال فترة أعياد الميلاد.

وقاد 15 انتصارا متتاليا لسيتي في الدوري كتيبة الإسباني لاستعادة اللقب من يد ليفربول.

وعادل جوارديولا كل من أرسين فينجر وجوزيه مورينيو في حصد الجائزة 3 مرات، فيما يظل السير أليكس فيرجسون الأكثر تتويجا بها برصيد 11 مرة.

وكان روبن دياز مدافع سيتي قد حصد جائزة أفضل لاعب في الدوري. (طالع التفاصيل)

واستمرت سيطرة سيتي على الجوائز إذ حصد ليام ديلاب جائزة أفضل لاعب في دوري الإنجليزي للشباب.

بيب جوارديولا مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي
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