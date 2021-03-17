كارتيرون يمنح لاعبي الزمالك راحة سلبية

الأربعاء، 17 مارس 2021 - 00:44

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك - الترجي

منح باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك فريقه راحة سلبية من التدريبات الجماعية لمدة 3 أيام.

ومن المقرر أن ينتظم الزمالك بشكل طبيعي في التدريبات يوم السبت المقبل، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

أخبار متعلقة
مؤتمر الشعباني: الترجي سيخوض مبارياته المتبقية للفوز.. ما حدث الموسم الماضي له دور في انتصارنا سيناريوهات تأهل الزمالك - طريق صعب مفتاحه مع الترجي من أجل الصعود انتصار يحدث لأول مرة.. الترجي يتأهل بالفوز على الزمالك ويزيد صعوبة مهمته الإفريقية

وذلك لبدء الاستعداد لمواجهة مولودية الجزائر المقررة إقامتها أحد يومي ٢ أو 3 أبريل المقبل، بالجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وخسر الزمالك في استاد القاهرة أمام الترجي التونسي بهدف دون رد في الجولة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا. (طالع التفاصيل)

وتجمد رصيد الزمالك عند نقطتين في المركز الثالث، بينما ارتفع رصيد الترجي إلى النقطة 10 نقاط ليضمن التأهل.

كما رفع مولودية الجزائر رصيده إلى النقطة 8 في المركز الثاني. (طالع التفاصيل)

ويحتاج الزمالك للفوز على المولودية وتونجيث مع فوز الترجي على المولودية من أجل التأهل. (طالع التفاصيل)

الزمالك الترجي دوري أبطال إفريقيا كارتيرون
نرشح لكم
أخر الأخبار
زيدان: فينيسيوس يخلق صعوبات لأي مدافع.. وهكذا تعاملت مع غياب كاسيميرو دقيقة | دوري أبطال أوروبا
اسكواش - نور الشربيني تقصي حاملة لقب بلاك بول وتأهل سلمى هاني 11 دقيقة | رياضات أخرى
كارتيرون يمنح لاعبي الزمالك راحة سلبية 14 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
خبر في الجول – صعوبة في لحاق حجازي بمعسكر منتخب مصر.. ومحاولات لضمه 25 دقيقة | المحترفون
مانشستر سيتي يؤمن صعوده بفوز جديد على مونشنجلادباخ 54 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
إلى ربع النهائي.. ريال مدريد يحفظ شرف إسبانيا ويطيح بـ أتالانتا 59 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مؤتمر الشعباني: الترجي سيخوض مبارياته المتبقية للفوز.. ما حدث الموسم الماضي له دور في انتصارنا ساعة | دوري أبطال إفريقيا
حجازي يسجل في وداع اتحاد جدة لكأس الملك ساعة | السعودية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمير مرتضى يعلق عبر في الجول على عودة كارتيرون لتدريب الزمالك 2 مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول سبب إقالة باتشيكو 3 في الجول يكشف – شروط كارتيرون التي قبلها الزمالك.. والتكاليف التي يتحملها النادي 4 الإسماعيلي: الجماهير تطالب بالانسحاب بسبب الظلم التحكيمي.. نطالب بقرار قوي ضد موسيماني
قد ينال إعجابك