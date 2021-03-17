كارتيرون يمنح لاعبي الزمالك راحة سلبية

منح باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك فريقه راحة سلبية من التدريبات الجماعية لمدة 3 أيام.

ومن المقرر أن ينتظم الزمالك بشكل طبيعي في التدريبات يوم السبت المقبل، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وذلك لبدء الاستعداد لمواجهة مولودية الجزائر المقررة إقامتها أحد يومي ٢ أو 3 أبريل المقبل، بالجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وخسر الزمالك في استاد القاهرة أمام الترجي التونسي بهدف دون رد في الجولة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا. (طالع التفاصيل)

وتجمد رصيد الزمالك عند نقطتين في المركز الثالث، بينما ارتفع رصيد الترجي إلى النقطة 10 نقاط ليضمن التأهل.

كما رفع مولودية الجزائر رصيده إلى النقطة 8 في المركز الثاني. (طالع التفاصيل)

ويحتاج الزمالك للفوز على المولودية وتونجيث مع فوز الترجي على المولودية من أجل التأهل. (طالع التفاصيل)