مولودية الجزائر يهزم تونجيث ويؤزم موقف الزمالك

الثلاثاء، 16 مارس 2021 - 22:53

كتب : FilGoal

طارق حامد - الزمالك ومولودية الجزائر

تغلب مولودية الجزائر على تونجيث السنغالي بهدف دون رد ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا ليؤزم موقف الزمالك.

وسجل مهدي بن علجية هدف مولودية الجزائر الوحيد في الدقيقة 25 من الشوط الأول.

ورفع مولودية الجزائر رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثاني بفارق نقطتين عن الترجي متصدر المجموعة.

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ونجح مولودية الجزائر في التغلب على تونجيث ذهابا وإيابا وتعادل في أول جولتين أمام الزمالك والترجي على الترتيب.

أما الزمالك فرصيده متجمد عند نقطتين في المركز الثالث ولا بديل عن فوزه في المباراتين المقبلتين مع انتظار فوز الترجي على مولودية الجزائر في ختام مباريات دور المجموعات.

أما الترجي فضمن تأهله رسميا إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا وفي انتظار حسم موقف كمتصدر أو ثاني المجموعة.

ويستضيف مولودية الجزائر فريق الزمالك في المباراة المقبلة يوم 2 أبريل ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات.

وفي حالة فوز مولودية الجزائر أو تعادل الفريقين يرافق الفريق الجزائري، الترجي إلى ربع النهائي.

مجموعة الزمالك مولودية الجزائر الترجي دوري أبطال إفريقيا
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