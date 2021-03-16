سيناريوهات تأهل الزمالك - طريق صعب مفتاحه مع الترجي من أجل الصعود

الثلاثاء، 16 مارس 2021 - 23:18

كتب : FilGoal

وادي دجلة - الزمالك

زاد الزمالك من صعوبة موقفه في دوري أبطال إفريقيا من أجل تخطي دور المجموعات بعد الخسارة أمام الترجي التونسي.

وخسر الزمالك في استاد القاهرة أمام الترجي التونسي بهدف دون رد في الجولة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا. (طالع التفاصيل)

وتجمد رصيد الزمالك عند نقطتين في المركز الثالث، بينما ارتفع رصيد الترجي إلى النقطة 10 نقاط ليضمن التأهل.

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كما رفع مولودية الجزائر رصيده إلى النقطة 8 في المركز الثاني. (طالع التفاصيل)

والآن أصبح الزمالك مطالبا بالسير في أصعب طريق من أجل التأهل وعبور دور المجموعات.

ويستعرض معكم FilGoal.com كيف يتأهل الزمالك إلى ربع النهائي.

سيذهب الزمالك في المباراة المقبلة لمواجهة المولودية في الجزائر، وسيخرج الترجي أيضا للقاء نظيره تونجيث السنغالي.

وأصبحت نتيجة مباراة الترجي وتونجيث غير هامة للزمالك. فالأول ضمن التأهل والثاني غادر البطولة.

إذا سيكون على الزمالك تحقيق الفوز ولا غيره على المولودية في الجزائر.

الفوز فقط يبقي على آمال الزمالك في التأهل قبل الجولة الأخيرة. وأي نتيجة أخرى تنهي المنافسة في المجموعة بتأهل المولودية مع الترجي.

الجولة الأخيرة

وفي حالة فوز الزمالك على المولودية في الجزائر، سيكون عليه أيضا الفوز بعد ذلك على تونجيث السنغالي في القاهرة.

ولكن كل الأنظار لن تكون في ستاد القاهرة بل في العاصمة التونسية بالتحديد في ملعب رادس لمشاهدة مباراة الترجي ضد مولودية الجزائر.

لأن الزمالك لن يتأهل سوى بعد خسارة المولودية من الترجي في تونس.

وأي نتيجة أخرى في تلك المباراة بخلاف فوز الترجي على المولودية لن يتأهل الزمالك.

الخلاصة

يحتاج الزمالك للفوز في المباراتين المقبلتين خارج ملعبه على المولودية وفي القاهرة على تونجيث، مع خسارة الفريق الجزائري أمام الترجي في تونس.

الزمالك الترجي دوري أبطال إفريقيا
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