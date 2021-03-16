انتصار يحدث لأول مرة.. الترجي يتأهل بالفوز على الزمالك ويزيد صعوبة مهمته الإفريقية

كتب الترجي انتصاره الأول في التاريخ على الزمالك في القاهرة بعدما فاز عليه بهدف دون رد مساء اليوم الثلاثاء.

وحل الترجي ضيفا على الزمالك في استاد القاهرة لملاقاته في رابع جولات دوري أبطال إفريقيا لحساب المجموعة الرابعة.

سجل هدف المباراة الوحيد حمدو الهوني بتسديدة زاحفة من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 73.

وفي خمس مرات التقى فيها الزمالك بالترجي في مصر أصبحت هذه هي الهزيمة الأولى للفارس الأبيض في ملعبه ضد نظيره التونسي.

كما أنه لأول مرة عبر التاريخ يفوز الترجي على الزمالك ذهابا وإيابا في ذات البطولة.

بتلك النتيجة وصل رصيد الترجي لعشرة نقاط يتصدر بهم المجموعة ويضمن التأهل رسميا لربع النهائي.

ويحتل مولودية الجزائر المركز الثاني بثماني نقاط بعدما فاز على تونجيث السنغالي بهدف دون رد.

ويأتي الزمالك ثالثا بنقطتين ويليه تونجيث بنقطة وحيدة في المركز الرابع.

غياب الفرص

بدأت المباراة بشكل هادئ وسط جس نبض من كلا الفريقين وغابت الفرص الخطيرة عن كليهما.

وظهر الزمالك هجوميا لأول مرة عن طريق عرضية من أحمد عيد لكنها لم تجد من يتابعها وشتتها دفاع الترجي بسهولة.

ورد الترجي بعرضية من حمدو الهوني أمسك بها جنش على مرتين.

واصل حمدو الهوني انطلاقاته من الناحية اليسرى وأرسل عرضية زاحفة نجح الونش في تشتيتها سريعا.

ومن ركلة ركنية نفذها لاعبو الزمالك بتمريرات قصيرة انتهت بعرضية أبعدها حارس الترجي فاروق بن مصطفى.

وانطلق حمدو الهوني مجددا وتوغل داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة لكن جنش خرج من مرماه وتصدى له.

الترجي ينتصر

بدأ الشوط الثاني بتبديل أول للزمالك بمشاركة إمام عاشور بدلا من أسامة فيصل.

وحصل الزمالك على ركلة حرة مباشرة من أمام منطقة جزاء الترجي عقب إعاقة أوباما، وسددها بنشرقي مقوسة رائعة لكن فاروق بن مصطفى تصدى له.

واصل الزمالك ضغطه وحصل على ركلة حرة أقرب من نظيرتها السابقة لمنطقة جزاء الترجي بعد عرقلة بنشرقي من قبل محمد علي اليعقوبي.

لكن تسديدة اللاعب المغربي ذهبت أعلى مرمى الترجي.

وكاد ساسي يسجل الهدف الأول للزمالك برأسية قوية لكن التسديدة وجدت فاروق بن مصطفى يتصدى لها بثبات.

ورد الترجي بفرصة خطيرة للغاية وتصدى لها جنش على مرتين قبل أن يرسل حمدو الهوني عرضية لم تجد من يتابعها.

وفي الدقيقة 68 أجرى الزمالك ثاني تبديلاته بمشاركة محمود عبد الرازق "شيكابالا" بدلا من أحمد عيد.

وعقب خمس دقائق انطلق حمدي النقاز مسرعا ومرر الكرة إلى حمدو الهوني الذي أطلق تسديدة أرضية زاحفة سكنت شباك جنش لتعلن عن الهدف الأول للترجي.

وأجرى الترجي أول تبديلاته بمشاركة أنيس البدري بدلا من ويليام توجوي في الدقيقة 78.

وفي الدقيقة 85 شارك طه ياسين الخنيسي بدلا من عبد الباسط خالد.

وسدد بنشرقي كرة قوية زاحفة من على حدود منطقة الجزاء حولها فاروق بن مصطفى لركلة ركنية.

وأطلق أوباما تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء لكنها ذهبت لخارج الملعب.

وكاد الترجي يسجل هدفا لكن أنيس البدري لم يمرر الكرة.

وأجرى الترجي تبديله الثالث بمشاركة محمد أمين بن حميدة بدلا من حمدو الهوني.

وحصل الزمالك على ركلة حرة أرسلها عبد الله جمعة من الناحية اليسرى حولها دفاع الترجي لركلة ركنية مرت دون خطورة.

ولم يحدث جديد لتنتهي المباراة بفوز الترجي بهدف دون رد.