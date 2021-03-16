الأهلي يضاعف مكافآت لاعبيه بعد الفوز على فيتا كلوب

قرر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي مضاعفة مكافآت الفوز على فيتا كلوب الكونغولي للاعبي فريقه.

وفاز الأهلي على فيتا كلوب الكونغولي بثلاثية دون رد في الجولة الرابعة من مجموعات دوري أبطال إفريقيا. (طالع التفاصيل)

جاء ذلك القرار بعد الرجوع إلى محمود الخطيب رئيس النادي والحصول منه على الموافقة، تقديرا للجهد الكبير الذي بذله اللاعبين.

وسيحصل الأهلي على راحة سلبية من التدريبات لمدة 5 أيام على أن يعود الأهلي للمران الجماعي يوم 23 مارس الجاري أثناء فترة التوقف الدولي.

وغادرت بعثة الأهلي الكونغو قبل قليل في طريق العودة إلى القاهرة.

وبعد الفوز رفع الأهلي رصيده إلى النقطة 7 في المركز الثاني، خلف سيمبا التنزاني الذي فاز على المريخ السوداني بثلاثية وانفرد بالصدارة برصيد 10 نقاط. (طالع التفاصيل)