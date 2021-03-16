سيناريوهات تأهل الأهلي - الصعود في السودان والصدارة من القاهرة

الثلاثاء، 16 مارس 2021 - 17:59

كتب : FilGoal

الأهلي - فيتا كلوب - دوري أبطال إفريقيا

اقترب الأهلي خطوة من التأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على فيتا كلوب.

وفاز الأهلي على فيتا كلوب الكونغولي بثلاثية دون رد في الجولة الرابعة من مجموعات دوري أبطال إفريقيا. (طالع التفاصيل)

وبعد الفوز رفع الأهلي رصيده إلى النقطة 7 في المركز الثاني، خلف سيمبا التنزاني الذي فاز على المريخ السوداني بثلاثية وانفرد بالصدارة برصيد 10 نقاط. (طالع التفاصيل)

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الأهلي لا يزال أمامه فرصة كبيرة للتأهل في صدارة المجموعة.

ويستعرض معكم FilGoal.com سيناريوهات تأهل الأهلي لدور الـ8 وكيف يضمن الصدارة.

جولة التأهل

الأهلي سيذهب إلى السودان لمواجهة المريخ وسيخرج فيتا كلوب لمواجهة سيمبا في تنزانيا.

والأقرب هو فوز الأهلي وسيمبا على المريخ وفيتا.

ليكون الترتيب بعد المباراة تصدر سيمبا برصيد 13 نقطة، والأهلي في المركز الثاني بـ10 نقاط.

ثم فيتا ثالثا بـ4 نقاط والمريخ في المركز الأخير بنقطة واحدة.

ليتأهل الأهلي رسميا بعد نهاية الجولة الخامسة.

جولة تحديد المراكز

ونأتي للجولة الأخيرة وهي جولة تحديد المراكز ومباراة بين الثنائي المتأهل الأهلي وسيمبا في ستاد القاهرة.

وفي هذه الجولة يجب على الأهلي الفوز على سيمبا بفارق هدفين لضمان التأهل في صدارة المجموعة.

لأن فوز الأهلي على سيمبا بفارق هدفين يمنحه أفضلية في المواجهات المباشرة مع الفريق التنزاني بعدما خسر منه في الذهاب بهدف دون رد.

ليصل الأهلي أيضا إلى النقطة 13 بالتساوي مع سيمبا ويتفوق عليه في الصدارة بحساب المواجهات المباشرة بين الفريقين.

ماذا لو تعادل الأهلي أو خسر أمام المريخ في السودان؟

سيصل الأهلي إذا تعادل مع المريخ إلى النقطة 8 ويظل في المركز الثاني خلف سيمبا الذي لديه فرص كبيرة للفوز على فيتا كلوب.

وقتها سيتأهل الأهلي رسميا في حال التعادل إذا حقق سيمبا الفوز على فيتا.

ولكن في حال خسارة الأهلي من المريخ سيكون عليه الفوز على سيمبا في القاهرة لضمان التأهل، لأن فيتا سيلعب مع المريخ في الجولة الأخيرة في الكونغو وبنسبة كبيرة سيحقق الفوز.

الخلاصة

من أجل احتلال الأهلي صدارة المجموعة يحتاج إلى الفوز على المريخ ثم على سيمبا في القاهرة بفارق هدفين.

ولكن إذا تعثر الأهلي في السودان أمام المريخ سواء بالتعادل أو الخسارة، سيكون الفوز على سيمبا في القاهرة كافيا لضمان تأهله إلى ربع النهائي ولكن في المركز الثاني.

الأهلي سيمبا فيتا كلوب المريخ السوداني دوري أبطال إفريقيا
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