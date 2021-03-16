مجموعة الأهلى - سيمبا يصعق المريخ بالثلاثة ويضع قدما في ربع النهائي

وضع سيمبا التنزاني قدما في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بالفوز على المريخ السوداني بثلاثية دون مقابل ضمن رابع جولات دور المجموعات لحساب المجموعة الأولى.

سجل أهداف سيمبا: لويس موسكويني ومحمد حسين وكريس موجالو.

وفي الوقت ذاته فاز الأهلي خارج قواعده على فيتا كلوب الكونغولي بالنتيجة ذاتها.

وأصبح ترتيب المجموعة كالآتي: سيمبا 10 نقاط – الأهلي 7 نقاط – فيتا كلوب 4 نقاط – المريخ نقطة واحدة.

وسيتضيف سيمبا في الجولة المقبلة على أرضه فيتا كلوب، فيما يحل الأهلي ضيفا على المريخ، والتي من المقرر أن تقام في الثاني من أبريل المقبل.

وحافظ سيمبا على نظافة شباكه للمباراة الرابعة على التوالي وهو ما يحدث في تاريخ النادي لأول مرة في مشاركته بدور المجموعات.

التشكيل

بدأ سيمبا المباراة بثنائية هجومية مكونة من كلوتس تشاما ولويس ماجالو.

فيما عانى المريخ من غياب عدة عناصر أساسية عقب إعلان إصابة 8 من لاعبيه بفيروس كورونا (طالع التفاصيل).

وقاد الجامايكي دارين ماتوكس هجوم الضيوف.





















وصف المباراة

بدأت المباراة بمرحلة جس نبض في الربع ساعة الأولى، لكن سرعان ما تحول أصحاب الأرض لأخذ زمام المبادرة.

في الدقيقة 17 تصدى منجد النيل حارس المريخ لانفراد تام من مهاجم سيمبا.

وبعد دقيقة واحدة تقدم سيمبا بالهدف الأول في اللقاء، بعد عرضية داخل منطقة الجزاء مهدها تشاما إلى ماجالو الذي فشل في التسديد واستغل موسكويني فشل الدفاع في التشتيت ليسجل هدف التقدم.

دارين ماتوكس كاد أن يسجل هدف التعادل في الدقيقة 22 لكن مدافع سيمبا شتت الكرة من أمامه قبل أن يسدد في الوقت المناسب.

وفي الدقيقة 25 سدد سيف تيري كرة بعيدة عن مرمى حارس سيمبا، في محاولة هجومية بائسة.

ومع مرور نصف ساعة من عمر اللقاء أشهر الحكم بطاقة صفراء لحارس المريخ بداعي إهدار الوقت.

وقبل خمس دقائق من نهاية الشوط الأول تلقى محمد حسين قائد سيمبا والظهير الأيسر تمريرة بينية من منتصف الملعب ناحية الجهة اليسرى.

توغل حسين وسدد كرة أرضية زاحفة على يسار الحارس معلنا هدف سيمبا الثاني، ومعه انتهت أحداث الشوط الأول.

الشوط الثاني

قتل كريس ماجالو أحداث اللقاء بهدف ثالث في الدقيقة 50 من عمر المباراة.

عرضية من موسكويني صاحب الهدف الأول، مرت من الجميع ليتسلمها كريس على صدره ومن ثم يسدد كرة صاروخية في الشباك معلنا الهدف الثالث.

هدأت أحداث المباراة قليلا، وسدد نوح الجزولي لاعب وسط المريخ كرة ضعيفة في يد الحارس في الدقيقة 66.

وبعد 4 دقائق توغل سيف تيري لاعب المريخ من الجهة اليسرى إلى داخل منطقة الجزاء لكن تسديدته جاءت بعيدة للغاية عن المرمى.

وقبل 3 دقائق من نهاية الشوط الأول أهدر لاعبو سيمبا الهدف الرابع برعونة رغم مراوغة الحارس,

وكاد ماتوكس في الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع أن يسدد الهدف الأول للمريخ لكن رأسيته أبعدها الحارس ببراعة لركنية.

لتنتهي المباراة لكن بفوز سيمبا ووضع قدما في ربع النهائي قبل جولتين على النهاية.