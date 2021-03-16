انتصار تاريخي.. الأهلي ينجح في الاختبار ويتخطى فيتا كلوب بثلاثية

نجح الأهلي في الفوز بنتيجة 3-0 أمام مضيفه فيتا كلوب ضمن رابع جولات دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا على ملعب الشهداء في كينشاسا، يوم الثلاثاء.

سجل أهداف الأهلي كل من محمد شريف ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر.

هذا الفوز رفع رصيد الأهلي إلى 7 نقاط في المركز الثاني خلف سيمبا المتصدر بـ10 نقاط والذي فاز أمام المريخ بنتيجة 3-0 في نفس الجولة.

ويعد هذا إنجازا تاريخيا، إذ أن الأهلي قد أصبح أول فريق مصري يفوز خارج ملعبه في الكونغو الديموقراطية.

شوط أول وطوفان هجمات

لم يدخر الأهلي جهدا لمهاجمة مضيفه، ففي الثانية 26 كاد أن يسجل الهدف الأول، بعد تمريرة طولية متقنة وصلت إلى محمد شريف الذي انطلق وانفرد لكن الحارس أبعد الكرة عن مرماه.

وسجل الأهلي الهدف الأول له في الدقيقة السادسة، بعد تمريرة عالية من جونيور أجايي وصلت إلى مروان محسن الذي مهدها إلى محمد شريف ليسكن الكرة ببراعة في الشباك.

وكاد الأهلي أن يسجل الثاني بعد لعبة من جونيور أجايي الذي انطلق وأرسل كرة عرضية أرضية، اصطدمت بمدافع فيتا كلوب، لتصل الكرة إلى أفشة الذي راوغ ببراعة وسددها أعلى العارضة بمسافة قليلة.

وشهدت الدقيقة الـ12 فرصة خطيرة أخرى بعد تمريرة بينية من أجايي وصلت إلى أفشة، لكن حارس المرمى خرج من مرماه في اللحظة الأخيرة وأبعد الكرة قبل أن يتسلمها لاعب الأهلي.

واقترب الأهلي كثيرا من الهدف الثاني بعد تمريرة طولية من محمد الشناوي وصلت إلى محمد شريف الذي أرسل تمريرة إلى مروان محسن الذي انفرد وسدد لكن حارس فيتا كلوب أنقذ الموقف، في الدقيقة 15.

وأضاف الأهلي الهدف الثاني في الدقيقة 19، بعد تمريرة من عمرو السولية وصلت إلى محمد مجدي أفشة، الذي راوغ وسدد لترتطم الكرة في العارضة البعيدة ثم تسكن الشباك.

وكاد فيتا كلوب أن يقلص الفارق في الدقيقة 37 بعد تسديدة خطيرة للغاية لولا تعاطف القائم مع محمد الشناوي حارس الأهلي.

وتعرض محمد شريف لاعب الأهلي لإصابة في الدقيقة 34 وخرج مرتين لعلاج إصابته قبل نهاية الشوط الأول.

محاولة رد الاعتبار من فيتا كلوب وهدف لقتل الحماس

شارك طاهر محمد طاهر بدلا من محمد شريف مع بداية الشوط الثاني.

لكن ذلك الشوط، حاول خلاله فيتا كلوب أن يعود للمباراة من جديد إما لتقليص الفارق وربما التعادل، وبالفعل امتلك فرصا خطيرة من جهة أميست سيتا الظهير الأيسر لفيتا كلوب.

الفرصة الأولى جاءت في الدقيقة 50 بعد انطلاقة واختراق من سيتا الذي سدد كرة قوية للغاية لكن العارضة تعاطفت مع مرمى الشناوي.

وفي الدقيقة 53 جاءت فرصة خطيرة أخرى من طرف سيتا الذي انطلق لكن محمد هاني أبعد الكرة، قادها هذا الإبعاد إلى ريكي تولينجي الذي سدد بقوة كبيرة لكن الكرة مرت بسلام بجوار قائم الشناوي.

وشارك والتر بواليا بدلا من مروان محسن في الدقيقة 62. كما شارك أحمد رمضان بيكهام بدلا من أيمن أشرف في الدقيقة 69 بعد سقوط الأخير مرتين.

وشارك الثنائي حسين الشحات وحمدي فتحي بدلا من محمد مجدي أفشة وجونيور أجايي.

وأضاف الأهلي الهدف الثالث عن طريق طاهر محمد طاهر، بعد تمريرة بينية وصلت إلى والتر بواليا داخل منطقة الجزاء، الذي مرر بالعرض على أرضية الملعب على جانبه الأيسر إلى طاهر الذي أسكن الكرة الشباك في الدقيقة 78.

وهدد فيتا كلوب مرمى الأهلي مجددا في الدقيقة 87 بعد رأسية من البديل إريك كابوي لكنها مرت بسلام على مرمى الشناوي من أعلى العارضة.

























أرقام من المواجهة

الأهلي الآن حقق الفوز الثاني في تاريخ مواجهاته أمام فيتا كلوب بدوري الأبطال، وكان فوزه الأول عام 2019 بنتيجة 2-0، كما أنه أكبر فوز حققه إلى الآن أمام الفريق الكونغولي.

حتى الآن الأهلي فاز مرتين وخسر مرة وتعادل مرة أمام فيتا كلوب.

كما أن أفشة ومحمد شريف هما هدافي الأهلي في البطولة حتى الآن برصيد هدفين.