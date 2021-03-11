التعاون يعلن فسخ التعاقد مع كارتيرون

الخميس، 11 مارس 2021 - 21:13

كتب : FilGoal

كارتيرون

أعلن نادي التعاون السعودي فسخ التعاقد بالتراضي مع باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق.

وكشف النادي السعودي عن التأخر في إعلان فسخ التعاقد جاء تلبية لرغبة كارتيرون.

وجاء بيان التعاون كالآتي: "بناء على الاتفاق الذي تم بين التعاون وباتريس كارتيرون المدير الفني الفرنسي، فقد تم فسخ التعاقد بالتراضي بين الطرفين".

أخبار متعلقة
المستفيدون والمتضررون من عودة باتريس كارتيرون كيف سيجد كارتيرون الزمالك مختلفا عن ولايته الأولى مصدر من الزمالك لـ في الجول: أتممنا الاتفاق مع كارتيرون.. والإعلان الرسمي عقب مباراة سيراميكا كارتيرون يصل إلى القاهرة تمهيدا لتدريب الزمالك

وتابع "تقدمت إدارة النادي بالشكر والتقدير لكارتيرون على ما قدم من عمل طوال فترة قيادته للفريق الأول".

"تتمنى إدارة النادي التوفيق والنجاح في مسيرته المقبلة".

واختتم البيان "التأخر في إعلان فك الارتباط تلبية لرغبة المدرب الفرنسي".

ووصل كارتيرون إلى القاهرة صباح اليوم الخميس تمهيدا للتعاقد مع نادي الزمالك.

وقاد كارتيرون التعاون في 27 مباراة خلال الفترة من منتصف سبتمبر الماضي وحتى أمس الأربعاء.

وأنهى باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق التعاون علاقته بالنادي بعد اجتماع مع مجلس الإدارة عقب مواجهة أبها في الدوري وودع اللاعبين. (طالع التفاصيل)

وكان كارتيرون قد تواصل مع مساعديه السابقين تحسبا للعودة إلى الزمالك.

(من هنا)

ويستعد الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا مساء اليوم الخميس، ضمن مباريات الجولة الـ15 من الدوري المصري.

وقاد كارتيرون الزمالك خلال الموسم الماضي، وحقق مع الفريق بطولتي كأس السوبر المصري، وكأس السوبر الإفريقي، وقاد الفريق لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

المدرب الفرنسي رحل عن الزمالك قبل أسابيع قليلة من نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وتولى تدريب نادي التعاون السعودي بعدما دفع الشرط الجزائي لنادي الزمالك.

الدوري المصري التعاون الزمالك كارتيرون
نرشح لكم
أخر الأخبار
في ليلة قد تكون الأخيرة وبأداء مختلف.. زمالك "باتشيكو" يضرب سيراميكا كليوبارتا بثنائية 13 دقيقة | الدوري المصري
التعاون يعلن فسخ التعاقد مع كارتيرون 31 دقيقة | الدوري المصري
الزمالك يفقد ثلاثة لاعبين أمام حرس الحدود 35 دقيقة | مصر
تشكيل أرسنال – أوباميانج يقود الهجوم والنني بديل.. وكوكا على مقاعد بدلاء أولمبياكوس 35 دقيقة | أوروبا
"أسماك ومعكرونة وسلطة".. لوكاكو يكشف عن نظامه الغذائي ساعة | الدوري الإيطالي
جاسبريني: لم أتفاجأ بخروج يوفنتوس من دوري الأبطال ساعة | دوري أبطال أوروبا
بحضور الخطيب ووزير الرياضة.. الأهلي يفتتح فرع الأقصر ساعة | الدوري المصري
يوفيتش: الإسماعيلي تعرض لظلم فادح.. وقادرون على العودة للطريق الصحيح 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر موسيماني: لم أشاهد مباراة مثل تلك في حياتي.. وغضب شديد بسبب سؤال بواليا 2 إعلان عقوبة مصطفى محمد النهائية 3 استبعاد وموقف النتائج.. ماذا تقول لائحة كاف في شكوى سيمبا ضد المريخ 4 الإسماعيلي: الجماهير تطالب بالانسحاب بسبب الظلم التحكيمي.. نطالب بقرار قوي ضد موسيماني
قد ينال إعجابك