التعاون يعلن فسخ التعاقد مع كارتيرون

أعلن نادي التعاون السعودي فسخ التعاقد بالتراضي مع باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق.

وكشف النادي السعودي عن التأخر في إعلان فسخ التعاقد جاء تلبية لرغبة كارتيرون.

وجاء بيان التعاون كالآتي: "بناء على الاتفاق الذي تم بين التعاون وباتريس كارتيرون المدير الفني الفرنسي، فقد تم فسخ التعاقد بالتراضي بين الطرفين".

وتابع "تقدمت إدارة النادي بالشكر والتقدير لكارتيرون على ما قدم من عمل طوال فترة قيادته للفريق الأول".

"تتمنى إدارة النادي التوفيق والنجاح في مسيرته المقبلة".

واختتم البيان "التأخر في إعلان فك الارتباط تلبية لرغبة المدرب الفرنسي".

ووصل كارتيرون إلى القاهرة صباح اليوم الخميس تمهيدا للتعاقد مع نادي الزمالك.

وقاد كارتيرون التعاون في 27 مباراة خلال الفترة من منتصف سبتمبر الماضي وحتى أمس الأربعاء.

وأنهى باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق التعاون علاقته بالنادي بعد اجتماع مع مجلس الإدارة عقب مواجهة أبها في الدوري وودع اللاعبين. (طالع التفاصيل)

وكان كارتيرون قد تواصل مع مساعديه السابقين تحسبا للعودة إلى الزمالك.

(من هنا)

ويستعد الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا مساء اليوم الخميس، ضمن مباريات الجولة الـ15 من الدوري المصري.

وقاد كارتيرون الزمالك خلال الموسم الماضي، وحقق مع الفريق بطولتي كأس السوبر المصري، وكأس السوبر الإفريقي، وقاد الفريق لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

المدرب الفرنسي رحل عن الزمالك قبل أسابيع قليلة من نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وتولى تدريب نادي التعاون السعودي بعدما دفع الشرط الجزائي لنادي الزمالك.