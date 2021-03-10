خبر في الجول – كارتيرون يستشير مساعديه السابقين تحسبا للعودة للزمالك

الأربعاء، 10 مارس 2021 - 19:23

كتب : أحمد شوقي صلاح إبراهيم رمضان

كارتيرون

أجرى باتريس كارتيرون مدرب نادي التعاون، اتصالات مع مساعديه السابقين بنادي الزمالك، تمهيدا لاحتمالية العودة للفريق الأبيض.

وحسبما علم FilGoal.com فإن كارتيرون أجرى اتصالات مع مساعديه السابقين في الجهاز الفني لنادي الزمالك، للتعرف منهم على وضع الفريق الحالية واحتمالية العمل معهم مجددا.

جاءت اتصالات كارتيرون قبل مباراته اليوم مع التعاون، والجارية حاليا ضد أبها.

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ومن المفترض أن يعقد كارتيرون جلسة مع إدارة نادي التعاون عقب المباراة، للاستقرار على مصيره مع الفريق.

ويستعد الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا مساء غد الخميس، ضمن مباريات الجولة الـ15 من الدوري المصري.

كان باتريس كارتيرون قد قاد الزمالك خلال الموسم الماضي، وحقق مع الفريق بطولتي كأس السوبر المصري، وكأس السوبر الإفريقي، وقاد الفريق لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

المدرب الفرنسي رحل عن الزمالك قبل أسابيع قليلة من نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وتولى تدريب نادي التعاون السعودي بعدما دفع الشرط الجزائي لنادي الزمالك.

في الدوري الزمالك كارتيرون
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