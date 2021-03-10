مصدر مقرب من المدرب لـ في الجول: كارتيرون أنهى علاقته بالتعاون وودع اللاعبين

الأربعاء، 10 مارس 2021 - 22:12

كتب : محمد عبد العظيم

باتريس كارتيرون مدرب الزمالك

أنهى باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق التعاون علاقته بالنادي بعد اجتماع مع مجلس الإدارة عقب مواجهة أبها في الدوري.

وتغلب التعاون على أبها ضمن مباريات الجولة 23 من الدوري السعودي بهدف دون رد ليرفع رصيده إلى 35 نقطة في المركز الرابع.

وقال مصدر مقرب من كارتيرون لـ FilGoal.com: "اجتمع المدير الفني بمسؤولي التعاون عقب نهاية اللقاء في الدوري السعودي".

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وتابع "أنهى الطرفان العلاقة بينهما بصورة ودية وودع كارتيرون اللاعبين والجهاز الفني".

وأضاف "من المقرر أن يغادر كارتيرون السعودية خلال الساعات المقبلة قادما إلى مصر".

وعلم FilGoal.com أن المدير الفني الفرنسي سيصل إلى مصر صباح غد الخميس.

وكان كارتيرون قد تواصل مع مساعديه السابقين تحسبا للعودة إلى الزمالك.

(من هنا)

ويستعد الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا مساء غد الخميس، ضمن مباريات الجولة الـ15 من الدوري المصري.

كان باتريس كارتيرون قد قاد الزمالك خلال الموسم الماضي، وحقق مع الفريق بطولتي كأس السوبر المصري، وكأس السوبر الإفريقي، وقاد الفريق لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

المدرب الفرنسي رحل عن الزمالك قبل أسابيع قليلة من نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وتولى تدريب نادي التعاون السعودي بعدما دفع الشرط الجزائي لنادي الزمالك.

الدوري المصري الزمالك كارتيرون
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