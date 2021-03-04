المتسبب في طرد مصطفى محمد: لست في موضع لتقييم القرار.. لكنه كان سيكسر أنفي

دافع إبراهيم أكداج لاعب أنقرة جودجو عن نفسه إزاء اتهامه بخداع حكم مباراة فريقه ضد جالاتا سراي ليتسبب في طرد مهاجم الأخير مصطفى محمد.

وتحدث إبراهيم أكداج عبر بودكاست "راديوسبور" التركي اليوم الخميس قائلا: "هناك اتهامات ضدي بتسببي في طرد مصطفى اسمحوا لي أن أشرف الموقف".

وأوضح "تسلم مصطفى الكرة وظننت سريعا أنه فقد السيطرة عليها ولكن عندما تأكدت أنني لا أستطيع الوصول لها ركضت بين مصطفى واتجاه المرمى".

وواصل "الجميع يقول إنني من تحركت نحوه، هل هذا ممكن؟ لقد رفع مصطفى يده ووجهها في المنطقة التي سأركض فيها".

وتابع إبراهيم أكداج "أنا لا أقول إن القرار يستحق الطرد لكن من الخطأ القول إن إبراهيم هو من ضرب مصطفى بينما هو كان يتحرك نحوي".

وواصل "عندما قال لاعبو جالاتا سراي إنه لا توجد دماء، الطبيب أظهر للحكم الدماء المتواجدة على الضمادة".

وأردف لاعب أنقرة جودجو "الكرة إنذار أم طرد بإمكاننا يمكن مناقشة الأمر، لكنني لست متسببا فيما حدث".

وواصل إبراهيم أكداج حديثه "الله يعلم ما في نيتي وما في قلبي وهدفي كان التواجد بين الخصم والمرمى، قد يكون الخصم محقا في الاعتراض فهو يلعب للفوز بالبطولة".

وأتم "لقد أصاب كوع مصطفى محمد أسناني وأنفي وكانت ضربة قوية ستسبب كسرا لي في أيهما".

ماذا حدث؟

فاز أنقرة جودجو على جالاتا سراي بهدفين لهدف مساء أمس الأربعاء في الجولة 28 من الدوري التركي.

وشهدت الدقيقة 57 من الشوط الثاني طرد مباشر لمصطفى محمد بعدما تدخل بالمرفق في وجه إبراهيم أكداج.

وتسبب ذلك القرار في غضب عارم اجتاح جالاتا سراي فشن فاتح تريم المدير الفني للفريق هجوما لاذعا على القرار وقال إن الفريق تم تعمد إسقاطه. (طالع التفاصيل)

ووصف يوسف جوناي نائب رئيس جالاتا سراي قرار طرد مصطفى بأنه بمثابة تعليمات وأنه لا يوجد عدل مع فريقه. (طالع التفاصيل)

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحدث بل شن عبد الرحيم البيراك نائب رئيس جالاتا سراي الآخر هجوما جديدا على الحكام مؤكدا أنهم يريدون إيقاف تألق مصطفى محمد مع الفريق. (طالع التفاصيل)

وطلب جالاتا سراي من اتحاد الكرة التركي رفع الطرد عن مصطفى محمد كذلك. (طالع التفاصيل)

ويتصدر جالاتا سراي جدول الترتيب بـ57 نقطة بفارق الأهداف عن بيشكتاش وللأخير لقاء أقل.

وخاض جالاتا سراي 27 مباراة مقابل 26 لبيشكتاش.

ويحتل فناربخشة المركزا لثالث بـ54 نقطة بعدما خاض 26 مباراة فقط.