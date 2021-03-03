نائب رئيس جالاتا سراي: طرد مصطفى محمد كأنه بمثابة تعليمات.. لا توجد عدالة

الأربعاء، 03 مارس 2021 - 21:42

كتب : FilGoal

مصطفى محمد يحتفل بهدفه في إيرزوروم سبور

شن يوسف جوناي نائب رئيس جالاتا سراي هجوما لاذعا على طاقم حكام مباراة فريقه ضد أنقرة جودجو بعد احتساب ركلة جزاء ضد فريقه وطرد مهاجم الفريق مصطفى محمد.

مصطفى محمد

النادي : جالاتا سراي

جالاتا سراي

وقال يوسف جوناي عقب المباراة: "هناك معايير مزدوجة ولا توجد عدالة، تُحتسب ركلات الجزاء على جالاتا سراي بسهولة ويطرد لاعبيه".

وأكمل "سأترك ما حدث لمصطفى محمد لتقدير جمهور الرياضة، هناك اتجاه لمنعنا من الفوز، لا نحترم ازدواج المعايير وعدم الإنصاف، هذا الطرد كأنه كان تعليمات"

وأتم نائب رئيس جالاتا سراي حديثه "أي يكن من يحاول فعل أي شيء ضدنا سنتحد سويا ولا أحد يستطيع أن يقف أمامنا".

وخسر جالاتا سراي من أنقرة جودجو اليوم الأربعاء بهدفين لهدف في الجولة من الدوري التركي والتي أقيمت في ملعب إريامان.

ويتصدر جالاتا سراي جدول الترتيب بـ57 نقطة بفارق الأهداف عن بيشكتاش وللأخير لقاء أقل.

وخاض جالاتا سراي 27 مباراة مقابل 26 لبيشكتاش.

ويحتل فناربخشة المركزا لثالث بـ54 نقطة بعدما خاض 26 مباراة فقط.

مصطفى محمد جالاتا سراي
نرشح لكم
أخر الأخبار
بعثة الزمالك تصل تونس.. واحتفال بشيكابالا الغائب 46 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
خبر في الجول – ناد قبرصي يطلب استعارة مصطفى شوبير ساعة | ميركاتو
أستون فيلا يخسر بمشاركة المحمدي..وتعثر جديد لليستر ساعة | الدوري الإنجليزي
في الجول يكشف – أزمة كبرى مع موسيماني خلف عقوبة كهربا.. اللاعب موقفه "متأزم" في الأهلي 2 ساعة | الدوري المصري
نائب رئيس جالاتا سراي: طرد مصطفى محمد كأنه بمثابة تعليمات.. لا توجد عدالة 2 ساعة | المحترفون
تعرف على المباريات التي سيغيب عنها كهربا بعد قرار الأهلي بإيقافه 2 ساعة | دوري أبطال إفريقيا
مباشر كأس إسبانيا – برشلونة (3) - (0) إشبيلية.. برايثوايت جوووول 2 ساعة | أوروبا
فاتح تريم: طرد مصطفى محمد قرار مؤسف.. تم إسقاط جالاتا سراي في فخ 2 ساعة | المحترفون
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيان من الزمالك بسبب واقعة بنشرقي وحقوق سوهاج: من أبشع صور التعصب وسنتخذ الإجراءات القانونية 2 مدير فناربخشة: لن نضم مصطفى محمد ولو أصبح ميسي لهذا السبب 3 الأهلي يقرر إيقاف كهربا لمدة شهر ويغرمه 200 ألف جنيه 4 انتهت في الدوري التركي - جالاتا سراي (2)-(0) إيرزوروم.. فوز رائع بقيادة مصطفى محمد
قد ينال إعجابك