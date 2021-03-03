نائب رئيس جالاتا سراي: طرد مصطفى محمد كأنه بمثابة تعليمات.. لا توجد عدالة

شن يوسف جوناي نائب رئيس جالاتا سراي هجوما لاذعا على طاقم حكام مباراة فريقه ضد أنقرة جودجو بعد احتساب ركلة جزاء ضد فريقه وطرد مهاجم الفريق مصطفى محمد.

مصطفى محمد النادي : جالاتا سراي جالاتا سراي

وقال يوسف جوناي عقب المباراة: "هناك معايير مزدوجة ولا توجد عدالة، تُحتسب ركلات الجزاء على جالاتا سراي بسهولة ويطرد لاعبيه".

وأكمل "سأترك ما حدث لمصطفى محمد لتقدير جمهور الرياضة، هناك اتجاه لمنعنا من الفوز، لا نحترم ازدواج المعايير وعدم الإنصاف، هذا الطرد كأنه كان تعليمات"

وأتم نائب رئيس جالاتا سراي حديثه "أي يكن من يحاول فعل أي شيء ضدنا سنتحد سويا ولا أحد يستطيع أن يقف أمامنا".

وخسر جالاتا سراي من أنقرة جودجو اليوم الأربعاء بهدفين لهدف في الجولة من الدوري التركي والتي أقيمت في ملعب إريامان.

ويتصدر جالاتا سراي جدول الترتيب بـ57 نقطة بفارق الأهداف عن بيشكتاش وللأخير لقاء أقل.

وخاض جالاتا سراي 27 مباراة مقابل 26 لبيشكتاش.

ويحتل فناربخشة المركزا لثالث بـ54 نقطة بعدما خاض 26 مباراة فقط.