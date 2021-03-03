فاتح تريم: طرد مصطفى محمد قرار مؤسف.. تم إسقاط جالاتا سراي في فخ

الأربعاء، 03 مارس 2021 - 21:21

كتب : FilGoal

مصطفى محمد يحتفل بهدفه في إيرزوروم سبور

انتقد فاتح تريم المدير الفني لجالاتا سراي أداء طاقم حكام مباراة فريقه أمام أنقرة جودجو بعد الهزيمة التي تعرض لها بهدفين لهدف في الجولة 28 من الدوري التركي والتي أقيمت في ملعب إريامان.

مصطفى محمد

النادي : جالاتا سراي

جالاتا سراي

وشهدت المباراة احتساب ركلة جزاء لأنقردة جودجو إلى جانب طرد مصطفى محمد مهاجم جالاتا سراي في الشوط الثاني.

وقال فاتح تريم عقب المباراة: "بدأنا المباراة بشكل جيد وكان يمكننا التقدم في أول خمس دقائق وسيطرنا عهلى المباراة لكن إمري لم يستغل الفرصة التي أتيحت له ففي مثل تلك المباريات التقدم يغير مسارها بالكامل".

وواصل "لم يكن من دواعي سرورنا أن ندخل الشوط الثاني متأخرين في النتيجة ولا يمكن لأحد أن يتفق على ركلة الجزاء".

وأردف "لقد كان الحكم كونيت شاكير في غرفة الفيديو قبل يومين لماذا تم التسرع والدفع به اليوم في مباراتنا؟ لقد اتخذ قرارات فاضحة هناك وكرر الأمر اليوم ضدنا".

وأكمل فاتح تريم "خاصة الطرد الذي تعرض له مصطفى محمد إنه قرار مؤسف".

وأتم فاتح تريم حديثه "لاعب الخصم ذهب برأسه لمرفق مصطفى ليصطدم به، لم ير الحكام العنف الذي تعرضنا له ضد ألانيا سبور، اليوم كان فخا لنا لقد تم إسقاطنا".

ويتصدر جالاتا سراي جدول الترتيب بـ57 نقطة بفارق الأهداف عن بيشكتاش وللأخير لقاء أقل.

وخاض جالاتا سراي 27 مباراة مقابل 26 لبيشكتاش.

ويحتل فناربخشة المركزا لثالث بـ54 نقطة بعدما خاض 26 مباراة فقط.

مصطفى محمد جالاتا سراي فاتح تريم
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