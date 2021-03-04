تقرير: جالاتا سراي يطالب الاتحاد التركي بإلغاء طرد مصطفى محمد

الخميس، 04 مارس 2021 - 12:12

كتب : FilGoal

مصطفى محمد مع جالاتا سراي أمام أنقرة جودجو

طالب نادي جالاتا سراي بإلغاء طرد مصطفى محمد في مباراة أنقرة جودجو حسب تقارير تركية.

وتعرض مصطفى محمد للطرد في المباراة التي خسرها جالاتا سراي من أنقرة جودجو يوم الأربعاء بهدفين لهدف في الدوري التركي.

وأفادت جريدة Tak vim التركية أن إدارة جالاتا سراي تقدمت باستئناف للاتحاد التركي لكرة القدم من أجل إلغاء طرد المهاجم المصري.

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وأوضح التقرير أن اتحاد الكرة التركي قد يناقش أزمة طرد مصطفى محمد في اجتماعه يوم الخميس.

ومن المتوقع أن يحيل اتحاد الكرة الأزمة إلى لجنة التأديب من أجل اتخاذ القرار بإلغاء البطاقة الحمراء أو رفض ذلك.

عقوبة النجم المصري سيتم الإعلان عنها يوم الجمعة، بعد ذلك سيتم أخذ طلب جالاتا سراي بإلغاء البطاقة الحمراء في عين الاعتبار.

ويتصدر جالاتا سراي جدول الترتيب بـ57 نقطة بفارق الأهداف عن بشكتاش وللأخير لقاء أقل.

وخاض جالاتا سراي 27 مباراة مقابل 26 لبشكتاش.

ويحتل فناربخشة المركز الثالث بـ54 نقطة بعدما خاض 26 مباراة فقط.

مصطفى محمد جالاتا سراي
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