جالاتا سراي: هل يريدون إيقاف تألق مصطفى محمد بهذا الطرد الغريب؟

الخميس، 04 مارس 2021 - 15:48

كتب : FilGoal

مصطفى محمد يحتفل بهدفه في إيرزوروم سبور

انتقد عبد الرحيم البيراك نائب رئيس جالاتا سراي حكم مباراة فريقه ضد أنقرة جودجو الذي قام بطرد مصطفى محمد مهاجم الفريق في لعبة لا تستحق البطاقة الحمراء، حسب وجهة نظره.

وتعرض مصطفى محمد للطرد في المباراة التي خسرها جالاتا سراي من أنقرة جودجو يوم الأربعاء بهدفين لهدف في الدوري التركي.

قال البيراك في تصريحات للصحفيين: "لقد ذهل الجميع عند مشاهدة ما حدث، أين كان حكم الفيديو المساعد".

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وتساءل "هل هذه هي الطريقة التي يريدون إيقاف تألق مصطفى محمد بها؟".

قبل هذه المباراة تألق مهاجم الزمالك المعار بقوة في أول أسابيعه في تركيا، إذ سجل 6 أهداف في أول 6 مباريات يلعبها هناك.

وشدد عبد الرحيم "نحن نريد العدل، عليهم التوقف عن الترصد لجالاتا سراي".

ووجه نائب رئيس جالاتا سراي حديثه لحكم اللقاء قائلا "شاهد اللعبة مرارا وتكرارا، هل ستتمكن من النوم ليلا؟".

في السياق نفسه، طالب نادي جالاتا سراي بإلغاء طرد مصطفى محمد في مباراة أنقرة جودجو حسب تقارير تركية.

وأفادت جريدة Tak vim التركية أن إدارة جالاتا سراي تقدمت باستئناف للاتحاد التركي لكرة القدم من أجل إلغاء طرد المهاجم المصري.

وأوضح التقرير أن اتحاد الكرة التركي قد يناقش أزمة طرد مصطفى محمد في اجتماعه يوم الخميس.

ومن المتوقع أن يحيل اتحاد الكرة الأزمة إلى لجنة التأديب من أجل اتخاذ القرار بإلغاء البطاقة الحمراء أو رفض ذلك.

عقوبة النجم المصري سيتم الإعلان عنها يوم الجمعة، بعد ذلك سيتم أخذ طلب جالاتا سراي بإلغاء البطاقة الحمراء في عين الاعتبار.

ويتصدر جالاتا سراي جدول الترتيب بـ57 نقطة بفارق الأهداف عن بشكتاش وللأخير لقاء أقل.

وخاض جالاتا سراي 27 مباراة مقابل 26 لبشكتاش.

ويحتل فناربخشة المركز الثالث بـ54 نقطة بعدما خاض 26 مباراة فقط.

مصطفى محمد جالاتا سراي
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