مصدر بـ الاتحاد المغربي لـ في الجول: كاف أمهلنا لتحديد ملعب لمباراة الوداد أو اعتبار كايزر فائزا

السبت، 20 فبراير 2021 - 14:06

كتب : محمد عبد العظيم

الأهلي - الوداد

كشف مصدر بالاتحاد المغربي لكرة القدم، أن الاتحاد الإفريقي (كاف) قد منحه مهلة حتى نهاية يوم الأحد، لتحديد ملعب لمواجهة الوداد وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

وأوضح المصدر لـ FilGoal.com أنه في حال عدم توفير الاتحاد المغربي لملعب يستضيف المباراة، سيعتبر كاف الوداد مهزوما 2-0.

وأفادت تقارير صحفية، أن كاف اتخذ نفس الخطوة مع الاتحاد الجزائري، بخصوص مباراة شباب بلوزداد ضد صنداونز.

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وكان الاتحاد الجنوب إفريقي قد أصدر بيانا لرفض نقل مباريات أنديته ومنتخباته القارية إلى أراضٍ محايدة.

البيان رفض نقل مباريات فرق جنوب إفريقيا إلى أراضٍ محايد، وطالبة بتطبيق اللوائح التي تعتبر الفرق التي ترفض استقبال فرق جنوب إفريقيا خاسرة.

من جهة أخرى، طلب الاتحاد الإفريقي من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" ، تزويده بـ أي خرق للبروتوكولات الصحية الخاصة بـ COVID-19 من قبل الأندية والفرق الوطنية، أو بأي بحث تم إجراؤه بشأن وضع COVID-19 في جنوب إفريقيا والذي يستدعي البحث عن بدائل لإقامة المباريات فيها.

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شباب بلوزداد أعلن رسميًا عن تأجيل مباراته أمام صن داونز بالجولة الثانية من دور المجموعات –التي كان مقررا إقامتها الثلاثاء المقبل- إلى أجلٍ غير مسمى.

يأتي ذلك بعد أسبوع واحد من تأجيل مباراة الوداد البيضاوي المغربي وكايزر تشيفز ضمن منافسات الجولة الأولى بوازع من السلطات الصحية المغربية أيضا، مباراة ازدادت إقامتها تعقيدا بعدما اعتذر الاتحاد المصري لكرة القدم عن عدم استضافتها.

كاف الوداد كايزر تشيفز
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