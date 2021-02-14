كاف يعلن مصير مباراة الوداد وكايزر تشيفز

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن مصير مباراة الوداد وكايزر تشيفز بدوري أبطال إفريقيا.

وأعلن الاتحاد الإفريقي، إقامة مباراة الوداد مع كايزر تشيفز في أحد الأيام خلال الفترة من 16 إلى 20 فبراير الجاري على ملعب محايد خارج المغرب وجنوب إفريقيا.

مباراة الوداد وكايزر تشيفز كان محددا لها مساء أمس السبت، والموافق 13 فبراير.

ورفضت السلطات المغربية منح التأشيرات للضيوف باعتبار جنوب إفريقيا دولة محظور دخول مواطنيها بسبب فيروس كورونا.

ويقع الوداد وكايزر تشيفز في المجموعة الثالثة من دوري الأبطال بجانب بترو لواندا الأنجولي وهورويا كوناكري الغيني.

هورويا فاز على بترو أتلتيكو بهدفين مقابل لا شيء في الجولة الأولى لتلك المجموعة.

ويلعب الوداد مع بترو أتلتيكو في لواندا عاصمة أنجولا بالجولة الثانية يوم 23 فبراير الجاري، فيما يلعب كايزر تشيفز مع هوريا في جنوب إفريقيا.