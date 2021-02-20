تقرير تونسي: على خطى دوري الأبطال.. مباراة النجم وبافالوز في الكونفدرالية مهددة بالتأجيل

لا تزال مسابقات الأندية الإفريقية تعاني من القيود المفروضة من بعض الدول بسبب فيروس كورونا وهو ما يهدد إقامة المباريات.

في الكونفدرالية الإفريقية، لا زال فريق يانج بافالوز من إي سواتيني لم يسافر إلى تونس لخوض مباراة إياب ملحق الكونفدرالية المؤهل لدور المجموعات.

وبحسب تقارير تونسية فأن بعثة الفريق لا تزال عالقة في جنوب إفريقيا ولم تسافر إلى تونس بسبب القيود المفروضة من تونس على القادمين من جنوب إفريقيا بسبب السلاسة الجديدة لفيروس كورونا.

ووفقا لموقع "فوت 24" التونسي "راسل فريق جوهرة الساحل الاتحاد الإفريقي ليبلغه بالتطورات حتى يخلي مسؤوليته فيما تشير كل التوقعات إلى أن مواجهة الأحد قد تتأجل أو تُلغى".

موقع "إذاعة ديوان" التونسية قال إن "كان من المفترض أن يحل الضيوف بتونس صباح أمس (الجمعة) في رحلة عادية عبر دبي لكنه تخلف عنها".

وتصطدم إقامة المباراة بمشكلتين، الأولى: دخول الضيوف تونس لن يكون قبل ساعات من المباراة ومن الصعب إجراء مسحات فيروس كورونا وهو ما قد يؤجل اللقاء 24 ساعة.

والثاني: إذا رفضت تونس دخول الفريق القادم من جنوب إفريقيا مثلما حدث مع المغرب والجزائر فأن المباراة قد لا تُقام في موعدها.

ومن المقرر أن تُعقد مباريات ملحق الكونفدرالية يوم غد الأحد، على أن تُجرى القرعة يوم الإثنين المقبل. (طالع التفاصيل)

وتفوق النجم الساحلي على مستضيفه في الذهاب بنتيجة 2-1.

ولم تقم مباراة الوداد وكايرز تشيفز الجنوب إفريقي بسبب رفض السلطات المغربية دخول الضيوف للبلاد، ولم يتحدد بعد موعدا جديدا للمباراة عقب تأجيلها وتقرير إقامتها في القاهرة قبل تأجيلها مجددا. (طالع التفاصيل)

فيما رفضت السلطات الجزائرية دخول فريق صنداونز لمواجهة شباب بلوزداد في دور المجموعات أيضا، لتؤجل لآجل غير مسمى. (طالع التفاصيل)

وكان الاتحاد الجنوب إفريقي قد رفض عبر بيان رسمي نقل مباريات أنديته والمنتخبات القارية إلى أراضي محايدة. (طالع التفاصيل)