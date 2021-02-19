بيراميدز يترقب.. كاف يحدد موعد قرعة مجموعات الكونفدرالية

حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يوم الإثنين المقبل موعدا لإجراء قرعة دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية 2020-2021.

وستنطلق القرعة الساعة 3 مساء بتوقيت القاهرة.

وستقسم القرعة 16 فريقا، تأهلوا من دور الملحق، إلى 4 مجموعات.

ويترقب بيراميدز، وصيف النسخة الماضية من البطولة، القرعة مع اقتراب تأهله لدور المجموعات.

وفاز بيراميدز على مضيفه راسينج كلوب الإيفواري بهدفين دون رد في ذهاب الملحق ويستضيف الإياب يوم الأحد.

وإذا عبر بيراميدز لدور المجموعات سيكون ضمن أندية التصنيف الأول الذي يضم نهضة بركان المغربي حامل اللقب الذي تأهل بالفعل لدور المجموعات.

وإذا عبر ناديا النجم الساحلي التونسي ووفاق سطيف الجزائري إلى دور المجموعات سيكونان ضمن التصنيف الأول.

ويشارك بيراميدز للموسم الثاني تواليا في بطولة قارية.