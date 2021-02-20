المريخ: ما حدث مع كهربا مناوشات عادية.. ذلك لن يؤثر على علاقتنا مع الأهلي

وصف أنس نصر الدين مدير الكرة في المريخ السوداني، ما بدر من محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي تجاه أحد لاعبيه، كان "مجرد مناوشات ملعب".

وقال نصر الدين عبر أون تايم سبورتس 2: "هذه الخلافات تحدث بشكل عادي بين اللاعبين داخل الملعب".

وواصل: "أي شيء يحدث داخل الملعب يُنسى، ويخرج اللاعبون بكل روح رياضية".

وأوضح: "هذه الأمور لن تؤثر على العلاقة بين الأهلي والمريخ".

وأتم: "اللاعبون يكون دمهم حاميا في الملعب وكثيرا ما تحدث مثل هذه المناوشات".

مدير الكرة بالمريخ السوداني يكشف كواليس أزمة كهربا مع لاعبي المريخ#جمهور_التالتة#ONTime_Sports pic.twitter.com/dqOwpx3fKC — OnTime Sports (@ONTimeSports) February 19, 2021

ماذا حدث

زعم موقع "كفر ووتر" السوداني في تقرير له اليوم الجمعة أن المريخ تقدم بشكوى لدى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" ضد كهربا بداعي توجيهه عبارات عنصرية للاعب الفريق عبد الرحمن إسحاق.

وأوضح التقرير أن مجلس إدارة المريخ طلب من رئيس بعثة النادي في مصر الصادق مادبو بزيارة مقر كاف والتقدم بشكوى ضد كهربا والاستدلال بتسجيل المباراة.

وأشار التقرير إلى أن "بعض لاعبي الأهلي بقيادة عمرو السولية استنكروا تصرف زميلهم وأن كهربا تعمد تغطية فمه بيده ليخفي الإساءات التي وجهها للاعب المريخ".

وأوضح التقرير أن لاعب المريخ ينوي تصعيد القضية للاتحاد الدولي لكرة القدم حال عدم قيام كاف بمعاقبة كهربا.

فيما رد مصدر من المريخ عبر FilGoal.com: " "لم نتقدم بشكوى ضد كهربا حتى الآن ولا توجد نية في ذلك".

وأردف "ما حدث من كهربا أمر محزن لكننا لم نقرر أي شيء بعد".

وأتم المصدر حديثه "حال تقدمنا بشكوى سيكون بعد اجتماع مجلس الإدارة، وهذا لم يتم تحديد موعده أيضا".

كما صرّح مصدر من الأهلي لـ FilGoal.com: "لا نعلم شيء عن تقدم المريخ بشكوى ضد الأهلي".

وأضاف "تأكدنا من عدم صحة واقعة كهربا، ومن المستحيل أن يكون قد فعل ذلك".

المصدر أتبع "لا نقبل أبدا المساس بأعضاء فريق المريخ لأن العلاقة بيننا أكبر من كرة القدم".

وواصل "مصر والسودان وطن واحد ويجمع بينهما النيل والدين والتاريخ ونقدرهم. نحن أشقاء ولا مشاكل بيننا على الإطلاق".

وأتم "أي شخص سيحاول اللعب على هذه الوتيرة سيفشل، لأن العلاقة بين الأهلي والمريخ، وبين مصر والسودان أكبر من ذلك، وكان هذا ملحوظا حتى في استقبالنا لنادي المريخ بود وبتبادل للهدايا التذكارية".

وكان المريخ خسر من الأهلي يوم الثلاثاء الماضي في استاد القاهرة بثلاثية دون رد في الجولة الأولى من دوري أبطال إفريقيا.