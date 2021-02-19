تقرير سوداني: المريخ يشكو كهربا للاتحاد الإفريقي بسبب "العنصرية ضد لاعبه"

الجمعة، 19 فبراير 2021 - 20:44

كتب : FilGoal

الأهلي - المريخ

تقدم المريخ السوداني بشكوى للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" ضد لاعب الأهلي محمود عبد المنعم "كهربا" متهما إياه بالإساءة للاعبه عبد الرحمن إسحاق بعبارات عنصرية.

وحسبما ذكر موقع "كفر ووتر" السوداني فإن مصدر مسؤول في المريخ أبلغهم بأن مجلس الإدارة طلب من رئيس بعثة النادي في مصر الصادق مادبو بزيارة مقر كاف للتقدم بالشكوى والاستدلال بتسجيل للمباراة.

وأشار المصدر وفقا للصحيفة إلى أن "بعض لاعبي الأهلي بقيادة عمرو السولية استنكروا تصرف زميلهم وأن كهربا تعمد تغطية فمه بيده ليخفي الإساءات التي وجهها للاعب المريخ".

أخبار متعلقة
بيان – الاتحاد الجنوب إفريقي: نرفض إقامة مبارياتنا في أراضٍ محايدة.. ونطالب بتطبيق اللوائح العراقي لـ في الجول: عند وعدي مع إدارة المصري.. تقديري في الفئة الأولى = تجديدي عبد الله جمعة لـ في الجول: شركة MGB هي وكيلي الوحيد

وأضاف "لاعب المريخ سيصعد القضية للاتحاد الدولي لكرة القدم حال عدم قيام كاف بمعاقبة كهربا".

وكان المريخ خسر من الأهلي يوم الثلاثاء الماضي في استاد القاهرة بثلاثية دون رد في الجولة الأولى من دوري أبطال إفريقيا.

في سياق آخر أدان مجلس إدارة المريخ "طريقة تحدث شريف عبد المنعم ورضا عبد العال لاعبي الأهلي السابقين عن الفريق وطريقتهما بالسخرية منه".

وأوضح التقرير أن شريف عبد المنعم قال: "لاعبو المريخ يشعرون بالفرح للعب في استاد القاهرة"، فيما استخف رضا عبد العال بفريق المريخ وتاريخه وجماهيريته.

وأكد المصدر ذاته أنه "على شريف عبد المنعم ورضا عبد العال العودة لرئيس الأهلي محمود الخطيب ليعرفا منه بعض التفاصيل عن تاريخ المريخ".

كهربا المريخ الأهلي في إفريقيا
نرشح لكم
أخر الأخبار
كرة يد – الزمالك يتصدر والأهلي يلاحقه.. وسبورتنج يتعثر دقيقة | رياضات أخرى
بعد أسبوع من قهر ميلان.. سبيزيا يسقط بالثلاثة أمام فيورنتينا المترنح 3 دقيقة | الدوري الإيطالي
أرتيتا: مانشستر سيتي أفضل فريق في أوروبا حاليا 10 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مرجان لـ في الجول: الأهلي يعتز بالمريخ ونقدر علاقتنا به.. ما يصدر عبر الإعلام لسنا مسؤولين عنه 11 دقيقة | مصر
أسطورة ليفربول: منافسة صلاح وماني؟ لا وجود لذلك في كرة القدم 29 دقيقة | الدوري الإنجليزي
لاعب أسوان لـ في الجول: أجريت جراحة الترقوة.. وأعود بعد 3 أسابيع 40 دقيقة | الدوري المصري
تقرير سوداني: المريخ يشكو كهربا للاتحاد الإفريقي بسبب "العنصرية ضد لاعبه" ساعة | دوري أبطال إفريقيا
كاباي يعتزل كرة القدم ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كرة يد - الزمالك (28)-(27) الأهلي.. الأبيض ينتصر 2 أغلفة الصحف الإنجليزية - ماذا قالت عن صلاح وليفربول بعد إسقاط لايبزيج 3 مؤتمر موسيماني: لن أرد على تصريح باتشيكو.. وهذا سبب سعادتي باللعب في استاد القاهرة 4 تعرف على تقييم صلاح أمام ليستر من الصحف الإنجليزية
قد ينال إعجابك