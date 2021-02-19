مصدر من المريخ لـ في الجول: لم نقدم شكوى ضد كهربا حتى الآن.. سنقوم بها في حالة واحدة

الجمعة، 19 فبراير 2021 - 22:14

كتب : محمد عبد العظيم

الأهلي - المريخ

نفى المريخ السوداني تقدمه بشكوى ضد محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي حتى الآن.

وقال مصدر مسؤول من المريخ السوداني –طلب عدم ذكر اسمه- لـFilGoal.com في تصريح مقتضب: "لم نتقدم بشكوى ضد كهربا حتى الآن ولا توجد نية في ذلك".

وأردف "ما حدث من كهربا أمر محزن لكننا لم نقرر أي شيء بعد".

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وأتم المصدر حديثه "حال تقدمنا بشكوى سيكون بعد اجتماع مجلس الإدارة، وهذا لم يتم تحديد موعده أيضا".

ماذا حدث؟

زعم موقع "كفر ووتر" السوداني في تقرير له اليوم الجمعة أن المريخ تقدم بشكوى لدى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" ضد كهربا بداعي توجيهه عبارات عنصرية للاعب الفريق عبد الرحمن إسحاق.

وأوضح التقرير أن مجلس إدارة المريخ طلب من رئيس بعثة النادي في مصر الصادق مادبو بزيارة مقر كاف والتقدم بشكوى ضد كهربا والاستدلال بتسجيل المباراة.

وأشار التقرير إلى أن "بعض لاعبي الأهلي بقيادة عمرو السولية استنكروا تصرف زميلهم وأن كهربا تعمد تغطية فمه بيده ليخفي الإساءات التي وجهها للاعب المريخ".

وأوضح التقرير أن لاعب المريخ ينوي تصعيد القضية للاتحاد الدولي لكرة القدم حال عدم قيام كاف بمعاقبة كهربا.

وكان المريخ خسر من الأهلي يوم الثلاثاء الماضي في استاد القاهرة بثلاثية دون رد في الجولة الأولى من دوري أبطال إفريقيا.

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