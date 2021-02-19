مصدر من الأهلي لـ في الجول: تأكدنا من عدم حدوث واقعة كهربا.. ولا نقبل المساس بلاعبي المريخ

نفى مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي ما يتردد عن تلفظ محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الفريق بألفاظ عنصرية لأحد لاعبي المريخ السوداني.

وقال مصدر مسؤول –فضل عدم ذكر اسمه- داخل الأهلي لـFilGoal.com: "لا نعلم شيء عن تقدم المريخ بشكوى ضد الأهلي".

وأضاف "تأكدنا من عدم صحة واقعة كهربا، ومن المستحيل أن يكون قد فعل ذلك".

المصدر أتبع "لا نقبل أبدا المساس بأعضاء فريق المريخ لأن العلاقة بيننا أكبر من كرة القدم".

وواصل "مصر والسودان وطن واحد ويجمع بينهما النيل والدين والتاريخ ونقدرهم. نحن أشقاء ولا مشاكل بيننا على الإطلاق".

وأتم "أي شخص سيحاول اللعب على هذه الوتيرة سيفشل، لأن العلاقة بين الأهلي والمريخ، وبين مصر والسودان أكبر من ذلك، وكان هذا ملحوظا حتى في استقبالنا لنادي المريخ بود وبتبادل للهدايا التذكارية".

كانت صحيفة "كفر ووتر" السودانية قد نشرت تقريرا، تزعم فيه تقدم نادي المريخ السوداني بشكوى للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" ضد كهربا بسبب "التلفظ بألفاظ عنصرية ضد عبد الرحمن إحساحق لاعب الفريق السوداني". (طالع التفاصيل)

وكان المريخ خسر من الأهلي يوم الثلاثاء الماضي في استاد القاهرة بثلاثية دون رد في الجولة الأولى من دوري أبطال إفريقيا.