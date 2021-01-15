كاف يقرر السماح بلعب المباريات حال توفر 11 لاعبا بدلا من 15 كحد أدنى

الجمعة، 15 يناير 2021 - 19:58

كتب : FilGoal

كاف

أجرى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، تعديلات مهمة بشأن الحد الأدنى من اللاعبين الذي يسمح بمشاركة فريق في إحدى المباريات المقامة تحت مظلته.

وأصدرت اللجنة التنفيذية في كاف عدة قرارات على هامش اجتماعها اليوم الجمعة في العاصمة الكاميرونية ياوندي في حضور جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي "فيفا".

الحد الأدنى

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أقرت اللجنة التنفيذية تخفيض الحد الأدنى لعدد اللاعبين إلى 11 بدلا من 15 من أجل المشاركة في المباريات، وذلك مراعاة للأزمة التي سببها تفشي فيروس كورونا.

وكان القانون السابق ينص على ضرورة توفير 15 لاعبا على الأقل في قائمة المباراة، أمر أضر بكثير من الأطراف وعلى رأسها منتخب مصر للشباب الذي تم اعتباره منسحبا من مبارياته في بطولة شمال إفريقيا قبل أسابيع قليلة.

كما أوضح الاتحاد الإفريقي أنه يُسمَح بمشاركة لاعب في مركز حراسة المرمى حال عدم تواجد حارس متاح، بشرط أن يكون العدد الإجمالي للاعبين في الملعب 11 فردا.

الانتخابات

كما صادقت اللجنة التنفيذية على قرار لجنة كاف للطوارئ والذي ينص على أن لجنة الحوكمة في كاف ملزمة بتقديم قائمة المرشحين إلى لجنة المراجعة في فيفا لفحص أهلية المرشحين، لأن رئيس كاف هو نائب رئيس فيفا بالتبعية.

أزمة تشاد

أوصت اللجنة التنفيذية بتشكيل وفد مشترك بين كاف وفيفا للمساعدة في صياغة طرق للخروج من الأزمة بين الاتحاد التشادي لكرة القدم والسلطات الحكومية.

ووقعت كرة القدم التشادية في أزمة كبيرة بسبب التدخل الحكومي، كان أحد المتضررين نادي جازيل الذي مُنع من السفر إلى مصر لمواجهة الزمالك في الدور السابق لدوري أبطال إفريقيا.

المسابقات

وتم الإعلان عن استضافة مملكة المغرب لكأس الأمم الإفريقية للسيدات 2022.

كما أعيد فتح باب الترشح لاستضافة كأس الأمم الإفريقية تحت 17 سنة 2023، وكأس الأمم الإفريقية حت 20 سنة 2023، وكأس الأمم الإفريقية للكرة الشاطئية.

وأخيرا تم السماح بتبديل إضافي خلال الوقت الإضافي لمباريات كأس الأمم الإفريقية تحت 20 سنة.

وأقيم اجتماع اللجنة التنفيذية في ياوندي على هامش استضافة الكاميرون لمسابقة كأس الأمم الإفريقية للمحليين انطلاقا من غدا السبت.

كاف في إفريقيا
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