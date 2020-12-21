خبر في الجول – كاف يخطر الزمالك بالتأهل لدور المجموعات من أبطال إفريقيا

الإثنين، 21 ديسمبر 2020 - 23:00

كتب : أحمد شوقي صلاح

الزمالك - بيراميدز

أخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" نادي الزمالك بالتأهل إلى دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا بعد انسحاب جازيل التشادي حسبما علم FilGoal.com.

وكان من المفترض أن تصل بعثة بطل تشاد إلى مصر لخوض مباراتي دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا ضد الزمالك على أن يتحمل النادي المصري تكاليف إقامة منافسه طوال الفترة بين المواجهتين.

وتسبب الخلاف بين وزير الرياضة التشادي واتحاد الكرة هناك في منع بعثة جازيل من السفر إلى مصر.

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وبالتالي، قدم مسؤولو جازيل شكوى عاجلة لإلغاء قرار الوزير بعدم سفرهم، ولكن تم رفضها حسبما علم FilGoal.com.

وبذلك ستكون مواجهة بيراميدز للزمالك هي الأخيرة له قبل مواجهة الأهلي الإثنين المقبل في قمة الكرة المصرية في رابع جولات الدوري.

الزمالك في إفريقيا جازيل
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