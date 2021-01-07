5 مرشحين لرئاسة كاف و16 لعضوية المجلس

الخميس، 07 يناير 2021 - 23:56

كتب : FilGoal

كاف

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن المترشحين النهائيين لرئاسة الاتحاد، وعضوية المجلس التنفيذي.

وأصدر "كاف" بيانا رسميا عبر الموقع الرسمي، كشف فيه أسماء المترشحين النهائيين للانتخابات المقبلة.

المترشحين لرئاسة الاتحاد الإفريقية جاءوا خمسة، منهم اسم تم رفض ترشيحه نهائيا هو أحمد أحمد رئيس الاتحاد الحالي، والموقوف بأمر من الاتحاد الدولي بسبب المخالفات الإدارية.

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وجاء أسماء المرشحين كالتالي:

أوجوستين إيمانويل (55 عاما) – رئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم

جاك بيرنارد أروما (69 عاما) – الرئيس الشرفي للاتحاد الإيفواري لكرة القدم، وعضو المجلس التنفيذي لـ فيفا سابقا.

أحمد أحمد – رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الموقوف" (غير مؤهل رسميا)

أحمد ولد يحيى (44 عاما) – رئيس الاتحاد الموريتاني لكرة القدم. (سيتم النظر في أحقيته بالترشح لاحقا)

باتريس موتسيبي (58 عاما) – رئيس نادي ماميلودي صن داونز (سيتم النظر في أحقيته بالترشح لاحقا)

من جهة أخرى، كشف الاتحاد الإفريقي عن 16 مرشحا لعضوية المجلس التنفيذي للاتحاد، هم.

وديع الجريء (تونس)

مصطفى راجي (ليبيا)

جبريل حميدو (النيجر)

إيديون أوكراكو (غانا)

أدوم جبرين (تشاد)

سليمان وابيري (جيبوتي)

إيسايس جيرا (إثيوبيا)

فيصل إسماعيل (موزمبيق)

إلفيس تشيتي (سيشيل)

ماكلين كورتيز (بوتسوانا)

كانيزات إبراهيم (جُزر القٌمر)

باتريشيا راجيريارسون (مدغشقر)

لاوسون هوجبان إيدزونا (توجو)

بالإضافة إلى ثلاثة مرشحين سيبت في أمرهم لاحقا.

مامادو ساوري (غينيا)

سيدو نجويا (الكاميرون)

أرثر سيلفا (أنجولا)

وستعقد الانتخابات يوم 12 مارس المقبل في مدينة الرباط بالمغرب.

كاف الاتحاد الإفريقي
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