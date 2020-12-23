جونسون: أداء الأهلي لم يتأثر رغم الغيابات الكثيرة

أشاد كيفين جونسون المدرب العام للأهلي بمستوى الفريق أمام سونيديب بطل النجير بعد فوز الفريق الأحمر في افتتاح مشواره الإفريقي.

وفاز الأهلي على سونديب بهدف دون رد خارج ملعبه، في ذهاب دور الـ32 من البطولة التي يحمل الأهلي لقبها. (طالع التفاصيل)

وقال جونسون عقب المباراة لقناة الأهلي: "بيتسو موسيماني غير متواجد مع الفريق لكنه على تواصل دائم بالجهاز الفني".

وأضاف "عندما نعود للقاهرة وتتحول عينة المسحة الخاصة به إلى سلبية سيقود الأهلي مرة أخرى".

وأكمل "كنا نعلم أننا سنواجه صعوبات سواء أرض الملعب السيئة أو حالة الطقس".

وواصل "ورغم تغيير الكثير من اللاعبين خلال المباراة وفي التشكيل الأساسي لكن أداء الأهلي لم يتغير".

وشدد "في مثل هذه المباريات من الجيد منح العديد من اللاعبين فرصة للمشاركة لأنهم يلعبون بطاقة كبيرة ولتجهيزهم للمواجهات الهامة المقبلة".

وأتم تصريحاته "عندما يكون هناك بعض الغيابات في الفريق وندفع بلاعبين آخرين يمنحنا هذا العديد من الأفكار الجديد لتنفيذها بعد ذلك".

ويلعب الأهلي ضد الاتحاد السكندري يوم الإثنين المقبل في الجولة الثالثة من الدوري المصري، بعد تأجيل مباراة القمة أمام الزمالك.

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