اتحاد الكرة يعلن تأجيل قمة الدوري.. ولعب مؤجلات الجولة الثالثة في مكانها

الأربعاء، 23 ديسمبر 2020 - 17:00

كتب : أحمد الخولي

حمدي فتحي - أبو جبل - الأهلي - الزمالك

أعلن اتحاد الكرة عن تأجيل مباراة قمة الدوري، بين الزمالك والأهلي، في الجولة الرابعة، إلى موعد لاحق.

وتقام مؤجلات الجولة الثالثة، والتي تجمع بين سموحة والزمالك، والأهلي والاتحاد السكندري، في تاريخها، يوم 28 ديسمبر.

وقال بيان صادر عن اتحاد الكرة: "قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم إقامة مباراة سموحة مع الزمالك ضمن الاسبوع الثالث لمسابقة الدوري الممتاز في الخامسة من مساء الاثنين المقبل 28 ديسمبر الحالي باستاد برج العرب".

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وأضاف "وإقامة مباراة الأهلي مع الاتحاد السكندري ضمن الأسبوع الثالث للمسابقة في السابعة والنصف مساء الاثنين 28 ديسمبر الحالي باستاد السلام وي الأهلي".

وأتم بيان اتحاد الكرة "على أن يعلن مواعيد مباراتي الاتحاد مع إنبي والأهلي مع الزمالك ضمن الأسبوع الرابع في موعد لاحق".

وتأجلت في البداية مباريات الجولة الثالثة، بالنسبة للأهلي والزمالك وبيراميدز والمقاولون، الذين يلعبون في المسابقتين القاريتين، على أن يعود الأهلي والزمالك للعب الدربي يوم 28 ديسمبر.

ولكن قرار اتحاد الكرة، جلب مباراتي الجولة الثالثة، في مكان مباراة القمة، على أن يحدد اتحاد الكرة موعدا لاحقا للمباراة.

ويعاني الفريقان من عدد من حالات كورونا، حيث يملك الأهلي عمرو السولية ومحمد مجدي "أفشة" ورامي ربيعة، ومدربهم بيتسو موسيماني، فيما لدى الزمالك طارق حامد ومحمود علاء.

الأهلي الزمالك في الدوري
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