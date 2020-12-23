الأهلي يفتتح حملة الدفاع عن لقبه الإفريقي بالتغلب على سونيديب وملعبه

افتتح الأهلي مشوار حملة الدفاع عن لقب دوري أبطال إفريقيا بالفوز على سونيديب بطل النيجر.

وتغلب الأهلي خارج ملعبه على سونيديب بهدف دون رد بتسديدة أليو ديانج في ذهاب دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا.

وشهدت المباراة معاناة اللاعبين من سوء أرضية ملعب بطل النيجر والتي تسببت في تعطيل الكرة كثيرا.

وبدأت المباراة بسيطرة متبادلة بين الفريقين دون خطورة حقيقية على المرميين.

وتحصل أليو ديانج على بطاقة صفراء في الدقيقة 16 بعد تدخل قوي على لاعب سونيديب.

وفي الدقيقة 33 سجل ديانج هدف المباراة الوحيد بعد استقباله الكرة من دفاع سونيديب وسددها قوية بقدمه اليسرى على يمين حارس المرمى.

حاول سونيديب إدراك التعادل بعد هدف ديانج لكن دون خطورة تذكر على مرمى الشناوي.

وبدأ الشوط الثاني بسيطرة من الأهلي رغم التقدم وكاد بدر بانون أن يسجل الثاني برأسية استقبلها من ركلة ركنية لكن ارتطمت بالعارضة.

وشارك صلاح محسن في الدقيقة 64 بدلا من محمود كهربا.

وأهدر محمد شريف هدفا محققا في الدقيقة 76 بعد تمريرة رائعة من طاهر محمد لكن اصطدمت في حارس المرمى.

وفي الدقيقة 79 شارك كل من جيرالدو وأحمد ياسر ريان بدلا من طاهر محمد ومحمد شريف.

وفي الدقيقة 91 وعكس سير اللقاء كاد سونيديب أن يتعادل بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء لكن حولها الشناوي ببراعة إلى ركلة ركنية.

وتقام مباراة الإياب بعد أسبوعين في القاهرة.