مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: الأمن فضل عدم لعب القمة بسبب احتفالات العام الجديد

كشف مصدر داخل اتحاد كرة القدم عن كواليس تأجيل مباراة القمة بين الزمالك والأهلي في الدوري المصري.

وقرر اتحاد كرة القدم تعديل مواعيد مباريات الجولة الرابعة من الدوري، واستكمال إقامة مباريات الجولة الثالثة. (طالع التفاصيل)

ليتم تأجيل قمة الزمالك والأهلي في الجولة الرابعة إلى موعد لاحق، بدلا من أن كان موعدها يوم 28 ديسمبر الجاري.

وقال مصدر مسؤول داخل اتحاد كرة القدم لـFilGoal.com: "الجهات الأمنية تواصلت مع اتحاد الكرة من أجل تأجيل مباراة القمة".

وأضاف "الأمن فضل عدم لعب القمة في الوقت الحالي بسبب احتفالات العام الجديد وأعياد الميلاد".

وأكمل "كما أن الأمن يرى أن الوقت الحالي غير مناسب لإقامة مباراة القمة".

وأتم تصريحاته "ولذلك نؤكد أن اتحاد الكرة بعيد تماما عن قرار تأجيل مباراة القمة".

وأعلن اتحاد الكرة إقامة مؤجلات الجولة الثالثة، والتي تجمع بين سموحة والزمالك، والأهلي والاتحاد السكندري، في تاريخها، يوم 28 ديسمبر.