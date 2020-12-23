عبد الحفيظ: لا نقلق من الغيابات عندما نمتلك قائمة قوية.. وجمهور الأهلي مختلف

يرى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي أن الفوز الذي حققه فريقه على سونديب بطل النيجر في افتتاح مشواره بدوري أبطال إفريقيا كان جيدا في ظل الظروف الصعبة التي مر بها الفريق.

وفاز الأهلي على سونديب بهدف دون رد خارج ملعبه، في ذهاب دور الـ32 من البطولة التي يحمل الأهلي لقبها. (طالع التفاصيل)

وقال عبد الحفيظ عقب المباراة لقناة الأهلي: "حققنا فوزا هاما في بداية المشوار الإفريقي في ظروف صعبة وبعد عدد كبير من المباريات في وقت قصير ورحلة سفر طويلة وغياب الكثير من اللاعبين".

وأضاف "وكذلك نلعب في ملعب سيئ ودرجة حرارة مختلفة وكل هذا يجعل المباراة صعبة".

وتابع "نعاني من عدد إصابات كبير مثل وليد سليمان وعمرو السولية وأفشة ومروان محسن وأجايي ورامي ربيعة وإراحة علي معلول ومحمد هاني وأيمن أشرف، ولكن عندما يمتلك الفريق قائمة سليمة وقوية بنسبة 100% لا نشعر بالقلق".

وأشار "جمهور الأهلي مختلف ويريد الفوز بكل المباريات والبطولات وهذا يضع علينا مسؤولية كبيرة يزيد من حب اللاعبين لعملهم ويجعلون يلعبون بكل تركيز من أجل تحقيق الانتصارات".

مدير الكرة في الأهلي شدد "كرة القدم مثل صندوق الدنيا كل يوم تفاجئك بأشياء جديدة، ولكن عندما تكون في كامل تركيزك ستعبر أي عقبة تواجهك".

وأتم تصريحاته "سنغلق صفحة بطولة إفريقيا ونركز الآن على المباراة المقبلة في الدوري المصري".

ويلعب الأهلي ضد الاتحاد السكندري يوم الإثنين المقبل في الجولة الثالثة من الدوري المصري، بعد تأجيل مباراة القمة أمام الزمالك.

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