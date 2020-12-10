نيمار: توجب علي إيقاف المباراة أيضا عندما تعرضت للعنصرية مطلع الموسم

الخميس، 10 ديسمبر 2020 - 19:35

كتب : FilGoal

ألفارو جونزاليس - نيمار

يرى نيمار جونيور لاعب باريس سان جيرمان، أن إيقاف المباريات حال حدوث سلوك عنصري هو الحل الصحيح لمقاومة هذه الظاهرة.

مباراة باريس سان جيرمان وإسطنبول باشاكشهير في دوري أبطال أوروبا، شهدت حدثا نادرا بانسحاب اللاعبين من أرض الملعب، بعد صدور لفظ عنصري من الحكم الرابع في حق بيير ويبو مساعد مدرب الفريق التركي.

وصرّح نيمار بعد استكمال المباراة في اليوم التالي: "إنها مسألة خطيرة للغاية وحساسة".

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وأضاف عبر برنامج تيلي فوت: "للأسف، فقد حدث وهو أمر سيئ، لقد واجهت ذلك في مطلع الموسم أيضا".

نيمار أشار إلى الواقعة التي جمعته بـ ألفارو جونزاليس مدافع أوليمبيك مرسيليا في بداية الموسم، عندما اتهمه بتوجيه إهانات عنصرية له.

وواصل: "أعرف أن التعرض لأمر مماثل هو شيء وارد وأنه بات من الماضي، لكن علينا أن نوقف المباراة".

وأتم: "ما يتبادر إلى ذهني أنه توجب علي إيقاف المباراة عندما تعرضت للعنصرية مطلع الموسم".

وكان الروماني سيباستيان كولتشيسكو الحكم الرابع لمباراة باريس سان جيرمان وباشاكشهير قد تورط في أزمة كبيرة، عندما أشار إلى ويبو بـ "الزنجي" أثناء مطالبته حكم الساحة بطرده من الملعب.

ليقرر لاعبو باشاكشهير الانسحاب من المباراة، أمر أيدهم فيه لاعبو باريس سان جيرمان، قبل أن يقرر الاتحاد الأوروبي استكمال المباراة في اليوم التالي بطاقم تحكيم مختلف، مباراة انتهت بانتصار فرنسي بخماسية.

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