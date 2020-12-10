عودة فانتازي الدوري المصري

الخميس، 10 ديسمبر 2020 - 16:57

كتب : فادي أشرف

فانتازي الدوري المصري

أهلا بكم في فانتازي الدوري الدوري المصري المقدم لكم من FilGoal.com.

سجل الآن عبر Fantasy.Filgoal.com واستعد للتنافس مع أصدقائك في دوريات ومجموعات خاصة، وفي الترتيب العام.

يمكنك أيضا الفوز بالجوائز في التحديات الخاصة التي سيعلن عنها FilGoal.com تباعا، بجانب الجوائز الدورية والعامة لمتصدري الترتيب العام في الجولات، وبنهاية الدور الأول وبنهاية الموسم.

أخبار متعلقة
عودة الجوائز.. عدل فريقك لتحدي الجولات من 19 إلى 22 في فانتازي الدوري المصري تصدر تحدي الجولات 29-33 في فانتازي الدوري المصري واربح موبايل OPPO F11 فانتازي الدوري المصري – تعديلات على الجولة 18 وانتقالات تعويضية مقبلة 5 انتقالات مجانية متاحة للاعبي فانتازي الدوري المصري قبل انطلاق الدور الثاني

جاهزون للتنافس؟ هيا سجلوا الآن وكونوا فرقكم.

حمل التطبيق أندرويد من هنا وios من هنا

فانتازي في الجول الدوري المصري
نرشح لكم
أخر الأخبار
مدافع ليفربول: قادرون على عبور أي فريق في دوري الأبطال 6 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مران الأهلي - أجايي خارج مواجهة المقاصة.. وموسيماني يطمئن على الشحات 20 دقيقة | الدوري المصري
عودة فانتازي الدوري المصري 27 دقيقة | الدوري المصري
بيراميدز يهنئ الأهلي بتحقيق الثلاثية في بيان رسمي ويتمنى التوفيق للأندية المصرية 32 دقيقة | الدوري المصري
سوبر هيرو - حكاية محمد الشناوي السد العالي الجديد لـ الأهلي 36 دقيقة | حكايات في الجول
مران الزمالك - رسالة من باتشيكو للاعبين.. وعودة أوناجم للتدريبات الجماعية وتأهيل لأوباما 58 دقيقة | الدوري المصري
فليك: أردنا أن ننهي عام 2020 الرائع في دوري الأبطال بانتصار ساعة | دوري أبطال أوروبا
مصدر من الزمالك لـ في الجول: مواجهة المقاولون قد تقام في السويس أو الكلية الحربية.. ننتظر خطابا رسميا ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 حوار – زيزو.. عن يقين الفوز ضد الأهلي ولاعب يريده لـ الزمالك منه.. وكاميرا كارتيرون الخفية 2 2×1.. صلاح هداف ليفربول في دوري الأبطال بالهدف الأسرع في تاريخ الريدز أوروبيا 3 باتشيكو: الدوري في الزمالك يساوي 5 ألقاب في الأهلي.. لم أر الأحمر يتعرض للأذى في مصر 4 خبر في الجول - الشيخ يوقع على عقود انضمامه لـ الزمالك
قد ينال إعجابك